Как эволюция помогла птицам стать умными

Некоторые птицы обладают удивительным интеллектом, несмотря на небольшой размер мозга. Например, мозг ворон или попугаев весит всего 10-20 граммов, тогда как у шимпанзе он достигает 400 граммов. Однако исследования показывают, что птицы способны конкурировать с млекопитающими в умственных способностях благодаря высокой плотности нейронов в мозге.
В мозге пернатых количество нервных клеток на единицу объема в два-три раза превышает аналогичные показатели у млекопитающих. Их нейроны более компактны и экономно расходуют энергию. Так, эксперименты с использованием позитронно-эмиссионной томографии мозга голубей выявили, что их нейроны тратят энергии в три раза меньше, чем у млекопитающих.
Помимо компактности нейронов, высокие умственные способности птиц могут быть связаны с другими факторами, такими как повышенная температура тела. Ученые предполагают, что эволюция предоставила птицам особую стратегию, позволяющую сочетать небольшой мозг с высокоразвитым интеллектом.
Нейро́н - узкоспециализированная клетка.
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