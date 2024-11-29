Как эволюция помогла птицам стать умными

Небольшой мозг пернатых — не помеха интеллекту

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Некоторые птицы обладают удивительным интеллектом, несмотря на небольшой размер мозга. Например, мозг ворон или попугаев весит всего 10-20 граммов, тогда как у шимпанзе он достигает 400 граммов. Однако исследования показывают, что птицы способны конкурировать с млекопитающими в умственных способностях благодаря высокой плотности нейронов в мозге.

В мозге пернатых количество нервных клеток на единицу объема в два-три раза превышает аналогичные показатели у млекопитающих. Их нейроны более компактны и экономно расходуют энергию. Так, эксперименты с использованием позитронно-эмиссионной томографии мозга голубей выявили, что их нейроны тратят энергии в три раза меньше, чем у млекопитающих.

Помимо компактности нейронов, высокие умственные способности птиц могут быть связаны с другими факторами, такими как повышенная температура тела. Ученые предполагают, что эволюция предоставила птицам особую стратегию, позволяющую сочетать небольшой мозг с высокоразвитым интеллектом.

Уточнения

Нейро́н - узкоспециализированная клетка.

