Почему важно размещать кормушку правильно

Как установить кормушку для птиц на балконе и не поссориться с соседями

Устанавливать кормушки для птиц на окна и балконы в России разрешено, сообщил специалист в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь. Однако стоит учитывать несколько важных нюансов.

Фото: commons.wikimedia.org by Vicki Nunn Кормушка для птиц

Во-первых, кормушка должна быть прочной, удобной для птиц и защищать корм от дождя и снега. Лучше выбирать модели с крышей и бортиками, которые предотвращают высыпание еды. Для крепления можно использовать кронштейны или присоски. Важно обеспечить надежное закрепление, чтобы избежать падения конструкции.

Кормушка требует регулярного ухода: корм необходимо добавлять ежедневно, особенно зимой, а саму конструкцию рекомендуется мыть раз в две недели и обрабатывать дезинфицирующим раствором.

Стоит помнить, что птицы могут издавать шум и оставлять загрязнения на подоконниках и карнизах. Чтобы избежать споров с соседями, кормушку лучше устанавливать в малозаметном месте на окне или балконе.

Уточнения

Кормушка - приспособление для кормления и наблюдения за домашними и дикими животными.

