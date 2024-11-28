Какие документы нужны для участия в выставках и разведении собак

Планируете отправиться с собакой на выставку, соревнования или за границу? Или хотите заниматься разведением животных? Для этих целей питомец должен иметь определённые документы, подтверждающие его породу, происхождение и право собственности. Даже если вы не планируете участие в мероприятиях, наличие документов поможет, например, в случае утери животного.
При покупке щенка заводчик или продавец обязан передать будущему владельцу два типа документов:
Основные бумаги:
Метрика — это своего рода "паспорт" щенка. В ней содержится:
Важно: Родословная оформляется на основе метрики после достижения собакой 6 месяцев. Если вам предлагают щенка с родословной, но без метрики, стоит насторожиться — это может быть мошенничество.
Родословная подтверждает породу питомца и выдаётся на основании метрики. Этот документ может быть двух типов:
Национальная родословная.
Позволяет участвовать в мероприятиях внутри страны, но не даёт права на разведение.
Международная родословная.
Открывает доступ к международным выставкам и соревнованиям, а также разрешает разведение.
Ветеринарный паспорт обязателен для всех собак, даже беспородных. В документе содержатся:
Совет: Чтобы избежать подделок документов, приобретайте щенков у проверенных заводчиков или в питомниках с хорошей репутацией.
Вакцина́ция — комплекс мероприятий, направленных на введение в организм антиген-специфичных компонентов (в составе вакцин и анатоксинов) с целью формирования активного защитного иммунитета против определённого инфекционного агента или вырабатываемых ими экзотоксинов, реже для лечения некоторых заболеваний.
Певец Сергей Лазарев посочувствовал Владу Топалову, который живёт с Региной Тодоренко.