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Какие документы нужны для участия в выставках и разведении собак

2:04
Зоосфера

Планируете отправиться с собакой на выставку, соревнования или за границу? Или хотите заниматься разведением животных? Для этих целей питомец должен иметь определённые документы, подтверждающие его породу, происхождение и право собственности. Даже если вы не планируете участие в мероприятиях, наличие документов поможет, например, в случае утери животного.

Такса и хозяйка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Такса и хозяйка

Обязательные документы

При покупке щенка заводчик или продавец обязан передать будущему владельцу два типа документов:

  • Ветеринарные документы.
  • Племенные документы.

Основные бумаги:

  • Щенячья карточка (метрика) или родословная для взрослого питомца.
  • Ветеринарный паспорт.

Метрика: что это?

Метрика — это своего рода "паспорт" щенка. В ней содержится:

  • информация о происхождении животного;
  • данные родителей;
  • сведения о заводчике;
  • печать клуба или питомника.

Важно: Родословная оформляется на основе метрики после достижения собакой 6 месяцев. Если вам предлагают щенка с родословной, но без метрики, стоит насторожиться — это может быть мошенничество.

Родословная: типы и особенности

Родословная подтверждает породу питомца и выдаётся на основании метрики. Этот документ может быть двух типов:

Национальная родословная.
Позволяет участвовать в мероприятиях внутри страны, но не даёт права на разведение.

Международная родословная.
Открывает доступ к международным выставкам и соревнованиям, а также разрешает разведение.

Ветеринарный паспорт

Ветеринарный паспорт обязателен для всех собак, даже беспородных. В документе содержатся:

  • отметки о вакцинациях;
  • данные о противопаразитарной обработке;
  • сведения о породе (без доказательства происхождения).

Совет: Чтобы избежать подделок документов, приобретайте щенков у проверенных заводчиков или в питомниках с хорошей репутацией.

Уточнения

Вакцина́ция — комплекс мероприятий, направленных на введение в организм антиген-специфичных компонентов (в составе вакцин и анатоксинов) с целью формирования активного защитного иммунитета против определённого инфекционного агента или вырабатываемых ими экзотоксинов, реже для лечения некоторых заболеваний.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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