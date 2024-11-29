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Как избежать негативных эмоций у собаки

Ошибки, которые портят отношения с собакой
2:07
Зоосфера

Некоторые поступки хозяев могут вызывать у собак негативные эмоции. Причём это касается не только очевидно неприятных действий, вроде наказания, но и вполне обыденных, на первый взгляд, вещей. Вот пять распространённых ошибок, которых стоит избегать, чтобы не раздражать своего питомца.

Собака породы мопс
Фото: commons.wikimedia.org by DodosD, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Собака породы мопс

1. Долгое одиночество

Собаки плохо переносят одиночество. Оставшись одними, они могут почувствовать скуку, страх и даже обрести чувство брошенности. Такие переживания часто перерастают в деструктивное поведение: питомец начинает грызть мебель, разбрасывать вещи или устраивать беспорядок. Чтобы этого не произошло, не оставляйте собаку надолго в квартире, а если вынуждены — попросите друзей или родственников приглядеть за ней.

2. Одежда ради красоты

Курточки и свитера на собаках могут выглядеть мило, но для них это далеко не всегда комфортно. Питомцы нередко воспринимают одежду как нечто неудобное. Надевайте её только тогда, когда это действительно необходимо, например, для защиты от холода.

3. Объятия

Многие хозяева удивятся, но большинство собак не любят, когда их обнимают. Для них это больше похоже на проявление доминирования, а не на жест любви. Лучше замените объятия мягким поглаживанием.

4. Излишняя болтливость

Собаки способны запоминать отдельные слова, но длинные фразы и сложные предложения они вряд ли поймут. При этом жесты, наоборот, воспринимаются ими значительно лучше. Постарайтесь быть лаконичными и дополнять команды понятными для питомца движениями.

5. Быстрая прогулка

Прогулка — это важный ритуал для собаки, позволяющий исследовать окружающий мир. Если хозяин идёт слишком быстро или ограничивает время на осмотр местности, это превращает прогулку в разочарование. Позвольте питомцу спокойно изучить пространство, чтобы прогулка была в радость.

 

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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