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Как устроено зрение пчёл

Почему у пчёл пять глаз и как они видят мир
1:09
Зоосфера

Пчёлы имеют пять глаз: два крупных сложных глаза и три простых, которые называют глазками. Сложные глаза состоят из тысяч омматидиев — светочувствительных элементов, которые формируют мозаичное изображение окружающего мира.

Три простых глаза располагаются на макушке пчелы, в центре головы. Их основная функция — распознавание света, что помогает пчёлам ориентироваться в пространстве.

Зрение пчёл значительно отличается от человеческого: они воспринимают свет в диапазоне от 300 до 650 нанометров. Это включает ультрафиолетовый спектр, благодаря которому пчёлы видят УФ-узоры на цветах. Эти узоры служат для них своеобразными "маячками", привлекая опылителей. Однако пчёлы не различают красный цвет, так как его длина волны превышает возможности их зрения.

Интересный факт: сложные глаза пчёл покрыты волосками, которые помогают собирать пыльцу. Пыльца остаётся на волосках, и пчёлы легко убирают её лапками для переноса в улей.

Уточнения

Медоно́сная пчела́ — вид общественных пчёл семейства Apidae подсемейства Apinae.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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