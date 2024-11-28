Елка, салюты и угощения: что угрожает питомцам в праздники

Новогодние праздники — это время радости и веселья для людей, но для домашних питомцев они могут стать настоящим испытанием. От ярких украшений до громких фейерверков — многое из привычной праздничной атрибутики может представлять опасность для животных. Заботливым хозяевам важно подготовиться заранее, чтобы защитить своих четвероногих друзей.
Праздничная елка, украшенная гирляндами, мишурой и стеклянными шарами, неизменно привлекает внимание любопытных питомцев. Но в ней скрывается множество рисков:
От мишуры и дождика лучше отказаться вовсе. Гирлянды стоит размещать в недоступных для животных местах, а елку — надежно закрепить, чтобы питомец не смог её опрокинуть.
Громкие звуки салютов и петард часто вызывают панический страх у домашних животных. Даже у обученных собак в этот период может проявиться неконтролируемая паника, из-за которой они могут вырваться с поводка и убежать.
Совет:
Новогодние угощения часто становятся источником проблем для домашних животных. Владельцы, желая побаловать своих питомцев, дают им что-то вкусное, но это может быть опасно. Следите за тем, чтобы животное не имело доступа к столу, и не перекармливайте его угощениями.
Запрещенные продукты для питомцев:
В новогодние праздники важно помнить, что безопасность питомца полностью зависит от внимательности хозяина. Уберите опасные украшения, исключите риск случайных отравлений и создайте для животного спокойную атмосферу. Тогда праздничные дни пройдут радостно и без лишних тревог.
Мишура́ — классическое ёлочное украшение в виде гирлянд из медных, посеребрённых или позолоченных нитей, имитирующее блестящие на солнце сосульки на еловых ветках.
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