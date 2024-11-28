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Елка, салюты и угощения: что угрожает питомцам в праздники

2:44
Зоосфера

Новогодние праздники — это время радости и веселья для людей, но для домашних питомцев они могут стать настоящим испытанием. От ярких украшений до громких фейерверков — многое из привычной праздничной атрибутики может представлять опасность для животных. Заботливым хозяевам важно подготовиться заранее, чтобы защитить своих четвероногих друзей.

Новогодняя ёлка
Фото: sydneychristmaspartycruises.com by freestocks.org, CC BY-SA 4.0
Новогодняя ёлка

Новогодняя елка и украшения

Праздничная елка, украшенная гирляндами, мишурой и стеклянными шарами, неизменно привлекает внимание любопытных питомцев. Но в ней скрывается множество рисков:

  • Уроненная елка. Это, пожалуй, самая безобидная неприятность. В большинстве случаев питомец отделается испугом, но разбившиеся стеклянные игрушки могут поранить лапы животного.
  • Мишура и дождик. Если собака или кошка проглотит эти украшения, острые края мишуры могут повредить желудочно-кишечный тракт, что потребует вмешательства ветеринара.
  • Гирлянды. Перегрызенные провода несут риск удара электрическим током.

От мишуры и дождика лучше отказаться вовсе. Гирлянды стоит размещать в недоступных для животных местах, а елку — надежно закрепить, чтобы питомец не смог её опрокинуть.

Петарды и фейерверки

Громкие звуки салютов и петард часто вызывают панический страх у домашних животных. Даже у обученных собак в этот период может проявиться неконтролируемая паника, из-за которой они могут вырваться с поводка и убежать.

Совет:

  • Во время прогулок не спускайте собаку с поводка, особенно в новогоднюю ночь.
  • Если питомец начинает нервничать, прогулку лучше завершить раньше.
  • Обеспечьте животному спокойное место в доме, где оно сможет спрятаться от шума.

Праздничный стол

Новогодние угощения часто становятся источником проблем для домашних животных. Владельцы, желая побаловать своих питомцев, дают им что-то вкусное, но это может быть опасно. Следите за тем, чтобы животное не имело доступа к столу, и не перекармливайте его угощениями.

Запрещенные продукты для питомцев:

  • сладости (особенно шоколад);
  • соленое, острое, перченое;
  • алкоголь;
  • некоторые фрукты (например, виноград и цитрусовые).

В новогодние праздники важно помнить, что безопасность питомца полностью зависит от внимательности хозяина. Уберите опасные украшения, исключите риск случайных отравлений и создайте для животного спокойную атмосферу. Тогда праздничные дни пройдут радостно и без лишних тревог.

Уточнения

Мишура́ — классическое ёлочное украшение в виде гирлянд из медных, посеребрённых или позолоченных нитей, имитирующее блестящие на солнце сосульки на еловых ветках.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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