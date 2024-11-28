Почему у кошки может пахнуть изо рта

О чём предупреждает запах из пасти вашей кошки

1:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Забота о здоровье кошки включает внимание к самым различным признакам, одним из которых является запах из пасти. Он может сигнализировать о серьёзных проблемах, которые важно вовремя распознать. Эксперты называют три основные причины этого неприятного симптома.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Абиссинский кот

1. Болезни полости рта.

Наиболее частая причина – заболевания зубов и дёсен. Они особенно характерны для пожилых кошек. Если не ухаживать за полостью рта, ситуация может ухудшиться, а лечение обойдётся в круглую сумму. Регулярная гигиена и консультации с ветеринаром помогут предотвратить развитие подобных проблем.

2. Заболевания почек.

Неприятный запах из пасти может быть следствием серьёзных нарушений в работе почек, таких как почечная недостаточность. Эта проблема требует немедленного вмешательства, поскольку несвоевременное лечение угрожает жизни животного.

3. Накопление токсинов.

Иногда запах связан с накоплением токсических веществ в организме. Это может быть результатом неправильного питания или нарушения обмена веществ. Хотя речь не всегда идёт об остром отравлении, корректировка рациона и обследование у ветеринара помогут улучшить ситуацию.

Регулярное наблюдение за состоянием вашего питомца и своевременные визиты к ветеринару помогут избежать серьёзных проблем и обеспечить кошке долгую и здоровую жизнь.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".



