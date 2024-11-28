Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Unilever заявили, что компания ушла из России не из-за конфликта на Украине
Подготовка к зиме: как сохранить садовые инструменты в идеальном состоянии
Откуда берётся сырость в погребе и что с этим делать
Просто и безопасно? Какими натуральными средствами можно мыть посуду
Когда лучше всего покупать авиабилеты: советы по оптимальному планированию
Исследование Луны подтвердило существование твёрдого ядра, похожего на земное
Собачий рацион: чего избегать, чтобы сохранить здоровье
Мусака с баклажанами — не самое традиционное горячее на Новый год, зато какое вкусное
6 глупых ошибок, которые может совершить каждый водитель

Как выбрать собаку, которая подружится с кошкой

2:04
Зоосфера

Большинство собак можно приучить к спокойному сосуществованию с кошками, но некоторые породы особенно хорошо справляются с этой задачей благодаря своему характеру и темпераменту. Рассмотрим собак, которые станут отличными соседями для кошек.

Дружба кошки и собаки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Дружба кошки и собаки

Лабрадоры

Лабрадоры заслуженно считаются одними из самых доброжелательных собак. Они идеально подходят для семей с детьми и легко поддаются дрессировке. Несмотря на свое охотничье прошлое, лабрадоры не представляют угрозы для кошек. Напротив, в некоторых случаях владельцам приходится защищать их от чрезмерно активных кошек.

Мопсы

Эти декоративные собаки отличаются умом, преданностью хозяину и дружелюбием. Мопсы прекрасно уживаются с детьми и другими питомцами, включая кошек. Их небольшие размеры делают их безопасными для соседей по дому, даже во время активных игр.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниели

Очаровательные и похожие на игрушки, эти собаки не проявляют агрессии и славятся преданностью и игривостью. Они отлично ладят с кошками, хотя иногда их активность может слегка раздражать независимых мурлык.

Сенбернары

Крупные и добродушные, сенбернары известны своим спокойным, уравновешенным характером. Они терпеливы с детьми и уважают личные границы кошек, что делает их идеальными компаньонами для совместного проживания.

Австралийские овчарки

Пастушьи собаки, такие как австралийские овчарки, сочетают в себе ум и доброжелательность. Они быстро обучаются и с удовольствием играют с кошками. Однако при необходимости сразу оставят их в покое по команде хозяина.

Эти породы особенно подходят для семей, где есть кошки, благодаря их дружелюбному характеру и способности уважать границы других животных. Выбор правильной породы — залог мира и гармонии в доме.

Уточнения

Овчарка — общее название ряда пород пастушьих собак, изначально выведенных как помощники пастухов овец (овчаров) и другого скота.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Нагар и перегрев: как минута на холостом ходу спасает мотор
Авто
Нагар и перегрев: как минута на холостом ходу спасает мотор Аудио 
Пять упражнений, которые помогут избавиться от пивного живота за 10 минут в день
Новости спорта
Пять упражнений, которые помогут избавиться от пивного живота за 10 минут в день Аудио 
Популярное
Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко

Певец Сергей Лазарев посочувствовал Владу Топалову, который живёт с Региной Тодоренко.

Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Пять упражнений, которые помогут избавиться от пивного живота за 10 минут в день
Разведка докладывает: США пытаются захватить Армению  Андрей Николаев Да здравствует солнце, да скроется тьма. Аристарх Ливанов ярко выступил на вечере поэзии Пушкина в Волоколамске Анжела Якубовская Лев Толстой: странный в детстве, воин в юности и большой писатель в зрелости Сергей Лебедев
София Ротару попыталась продать квартиру в Москве Николаю Баскову
Можно ли похудеть, выполняя планку
Почему палки — главный инструмент для скандинавской ходьбы
Почему палки — главный инструмент для скандинавской ходьбы
Последние материалы
Мусака с баклажанами — не самое традиционное горячее на Новый год, зато какое вкусное
6 глупых ошибок, которые может совершить каждый водитель
Магия! Тело будет худеть несколько часов после выполнения этих упражнений
Как оставаться в форме после 40: советы фитнес-тренера
Лицо как у звезды: секрет идеальной кожи — PRX-пилинг
Можно ли давать собакам овощи? Всё о правильном кормлении
Как слух влияет на физическое здоровье пожилых людей?
Правила хранения капусты — от подготовки до укладки
Одобрен федеральный бюджет на 2025-2027 годы
Продажи шин отечественного производства растут на маркетплейсах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.