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Чем наказания вредят вашему питомцу

Почему ваши действия пугают питомца
1:26
Зоосфера

Кошки — нежные и чувствительные существа, которые привязываются к своему дому и хозяину. Иногда мы, сами того не замечая, делаем действия, которые могут испугать питомца и нарушить его чувство безопасности. Чтобы избежать стресса у вашего пушистого друга, обратите внимание на три основных момента.

Кот на подоконнике
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кот на подоконнике

1. Поездки и перемещения.

Кошки очень территориальны и чувствуют себя в безопасности, находясь дома. Любая поездка может стать для них серьёзным испытанием. Если переезд или визит к ветеринару необходимы, постарайтесь создать питомцу комфортные условия: используйте удобную переноску и минимизируйте лишние раздражители.

2. Наказания.

Кошек нельзя наказывать. Они не понимают, за что получили наказание, но точно начнут бояться и перестанут доверять вам. Вместо этого используйте терпение и положительное подкрепление, чтобы направить поведение питомца.

3. Громкие звуки и ссоры.

Громкие звуки, такие как работающий пылесос, гроза или крики, вызывают у кошек панику. Никогда не ругайтесь или не повышайте голос, если рядом находится кошка — ей страшно, и она может почувствовать угрозу.

Берегите спокойствие вашего пушистого друга — это залог крепких доверительных отношений.

 

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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