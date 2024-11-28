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Как определить пол щенка: полное руководство для владельцев

3:21
Зоосфера

Определение пола щенка — это важный шаг для тех, кто хочет выбрать питомца, придумать ему подходящее имя и заранее подготовиться к уходу и воспитанию. Пол собаки влияет на её поведение, характер и даже на подход к обучению. Вот как можно точно определить пол щенка и выбрать подходящего для себя друга.

Спящая собака
Фото: Wikipedia by Austin Kirk, CC BY 2.0
Спящая собака

В каком возрасте проще определить пол

Пол щенка можно определить в любом возрасте, но легче всего это сделать после 6 месяцев, когда анатомические различия становятся более заметными. У самцов в этом возрасте опускаются яички, становится очевиден половой член, а самки начинают первую течку.

Как определить пол щенка

У новорожденных

Малыши в первые дни жизни требуют осторожного обращения. Для осмотра нужно:

  • вымыть руки или надеть перчатки;
  • взять щенка и положить его на спину;
  • осмотреть область под пупком: у мальчиков там будет выступающая точка — половой член, а у девочек живот будет гладким. Под хвостом у самок находится вульва, а у самцов — гладкая поверхность.

В 1–2 месяца

В этом возрасте у самцов уже виден половой член, а у самок — складка вульвы под анальным отверстием.

В 3–5 месяцев

У самцов заметна мошонка с семенниками, а у самок окончательно формируется вульва.

С полугода

У самцов хорошо видны половые органы, они начинают поднимать лапу при мочеиспускании. У самок начинается первая течка, и они присаживаются для справления нужды.

Как еще можно определить пол

По поведению

До 3–4 месяцев щенки обоих полов ведут себя одинаково. Позже самцы становятся смелее и любопытнее, а самки осторожнее и спокойнее.

По мордочке

Самцы обычно имеют более массивный череп и грубые черты, тогда как мордочки самок изящнее.

По размеру

Мальчики часто крупнее и мощнее, а девочки отличаются более утончённым сложением.

По движениям

Самцы поднимают лапу для мочеиспускания, а самки присаживаются.

Особенности выбора пола щенка

Пол будущего питомца может влиять на образ жизни хозяина и подход к воспитанию.

Щенки мальчики:

  • Крупные, сильные, эффектные.
  • Требуют строгой дисциплины и регулярных тренировок.
  • Со временем становятся спокойнее и уравновешеннее.

Щенки девочки:

  • Изящные, ласковые, грациозные.
  • Легче поддаются дрессировке, но требуют терпения.
  • В период течки могут становиться нервными.

Частые ошибки при определении пола

  • Считают, что соски есть только у самок.
  • Не знают, что все щенки до 6 месяцев справляют нужду сидя.
  • Предполагают, что крупные малыши в помете — всегда самцы.
  • Игнорируют разницу в скорости развития пород.
  • Неправильно осматривают половые органы, травмируя щенка.

Правильный выбор щенка — это основа долгой и счастливой жизни с питомцем. Важно учитывать не только породу, но и пол собаки, чтобы обеспечить ей комфортные условия и подходящий уход.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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