Почему купирование хвостов и ушей уходит в прошлое

3:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

История купирования ушей и хвостов собак берет начало еще в древности. В Древнем Риме легионеры подрезали питомцам уши, чтобы уберечь их от ранений в бою. Позже эта практика получила распространение в собачьих боях и среди охотничьих пород, чтобы минимизировать риск травм. Со временем купирование стало неотъемлемой частью стандартов некоторых пород, что закрепило его значение не только как практической, но и эстетической процедуры.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:What_are_you_looking_at%3F_(3440008769).jpg by Ludovic Bertron What are you looking at?

Зачем купируют уши и хвосты

Исторически купирование имело практическую цель. Например, в Англии XVIII века крестьяне укорачивали хвосты собак, чтобы избежать налога на домашних питомцев, который не распространялся на служебных животных. В наши дни процедура проводится по нескольким причинам:

Косметическая. Заводчики и владельцы порой хотят улучшить экстерьер собаки.

Медицинская. При травмах, некрозах или новообразованиях операция необходима.

Рабочие качества. Для охотничьих и пастушьих собак купирование иногда рассматривают как способ снизить риск травм.

Однако современные исследования утверждают, что травмы хвоста и ушей в рабочих условиях встречаются значительно реже, чем повреждения конечностей.

Каким породам купируют уши и хвосты

Некоторые породы традиционно ассоциируются с купированными ушами и хвостами:

Уши . Доберман, питбультерьер, кавказская овчарка, кане-корсо, стаффордширский терьер.

. Доберман, питбультерьер, кавказская овчарка, кане-корсо, стаффордширский терьер. Хвосты. Ротвейлер, немецкий боксер, йоркширский терьер, пудель, курцхаар, венгерская легавая.

Каждой породе соответствуют стандарты длины хвоста и формы ушей, определяющие их эстетический вид.

Когда проводят купирование

Операцию проводят в раннем возрасте:

Хвосты. В первую неделю жизни (3–4 день). У новорожденных щенков ткани хвоста еще не полностью сформированы, что снижает риск осложнений.

В первую неделю жизни (3–4 день). У новорожденных щенков ткани хвоста еще не полностью сформированы, что снижает риск осложнений. Уши. Декоративным собакам — в 4–6 недель, крупным — в 6–12 недель. После полугода косметическое купирование не рекомендуется.

Важно помнить, что самостоятельное проведение операции недопустимо, а после процедуры питомец нуждается в тщательном уходе.

Плюсы и минусы купирования

Плюсы:

Соответствие стандартам породы, важное для участия в выставках.

Снижение риска травм хвоста в охотничьих условиях.

Минусы:

Операция вызывает стресс и боль.

Риск осложнений после процедуры.

Ограничение собак в коммуникации (хвост играет важную роль в невербальном общении).

Запрет на участие в выставках в ряде стран для купированных собак.

Современное отношение к купированию

Сегодня купирование всё чаще критикуют. Для большинства домашних собак процедура теряет практическую ценность, а общественность рассматривает её как жестокое обращение. В ряде стран, включая Великобританию и Австралию, косметическое купирование запрещено более 20 лет.

Международная кинологическая федерация (FCI) планирует с 2025 года ограничить участие собак с купированными ушами и хвостами в выставках. Всё чаще на мероприятиях встречаются доберманы, боксеры и другие породы с естественным экстерьером.

В России отношение к процедуре остаётся неоднозначным: многие владельцы и заводчики продолжают придерживаться традиций, несмотря на смену тенденций.

Уточнения

Купирование — это удаление или укорочение частей тела животного. В кинологии этот термин также используется для описания хирургического изменения формы ушей, укорачивания хвоста и удаления прибылых пальцев у собак.

