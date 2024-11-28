Почему купирование хвостов и ушей уходит в прошлое

История купирования ушей и хвостов собак берет начало еще в древности. В Древнем Риме легионеры подрезали питомцам уши, чтобы уберечь их от ранений в бою. Позже эта практика получила распространение в собачьих боях и среди охотничьих пород, чтобы минимизировать риск травм. Со временем купирование стало неотъемлемой частью стандартов некоторых пород, что закрепило его значение не только как практической, но и эстетической процедуры.
Исторически купирование имело практическую цель. Например, в Англии XVIII века крестьяне укорачивали хвосты собак, чтобы избежать налога на домашних питомцев, который не распространялся на служебных животных. В наши дни процедура проводится по нескольким причинам:
Однако современные исследования утверждают, что травмы хвоста и ушей в рабочих условиях встречаются значительно реже, чем повреждения конечностей.
Некоторые породы традиционно ассоциируются с купированными ушами и хвостами:
Каждой породе соответствуют стандарты длины хвоста и формы ушей, определяющие их эстетический вид.
Операцию проводят в раннем возрасте:
Важно помнить, что самостоятельное проведение операции недопустимо, а после процедуры питомец нуждается в тщательном уходе.
Плюсы:
Минусы:
Сегодня купирование всё чаще критикуют. Для большинства домашних собак процедура теряет практическую ценность, а общественность рассматривает её как жестокое обращение. В ряде стран, включая Великобританию и Австралию, косметическое купирование запрещено более 20 лет.
Международная кинологическая федерация (FCI) планирует с 2025 года ограничить участие собак с купированными ушами и хвостами в выставках. Всё чаще на мероприятиях встречаются доберманы, боксеры и другие породы с естественным экстерьером.
В России отношение к процедуре остаётся неоднозначным: многие владельцы и заводчики продолжают придерживаться традиций, несмотря на смену тенденций.
Купирование — это удаление или укорочение частей тела животного. В кинологии этот термин также используется для описания хирургического изменения формы ушей, укорачивания хвоста и удаления прибылых пальцев у собак.
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