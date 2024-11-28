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Почему купирование хвостов и ушей уходит в прошлое

3:52
Зоосфера

История купирования ушей и хвостов собак берет начало еще в древности. В Древнем Риме легионеры подрезали питомцам уши, чтобы уберечь их от ранений в бою. Позже эта практика получила распространение в собачьих боях и среди охотничьих пород, чтобы минимизировать риск травм. Со временем купирование стало неотъемлемой частью стандартов некоторых пород, что закрепило его значение не только как практической, но и эстетической процедуры.

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Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:What_are_you_looking_at%3F_(3440008769).jpg by Ludovic Bertron
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Зачем купируют уши и хвосты

Исторически купирование имело практическую цель. Например, в Англии XVIII века крестьяне укорачивали хвосты собак, чтобы избежать налога на домашних питомцев, который не распространялся на служебных животных. В наши дни процедура проводится по нескольким причинам:

  • Косметическая. Заводчики и владельцы порой хотят улучшить экстерьер собаки.
  • Медицинская. При травмах, некрозах или новообразованиях операция необходима.
  • Рабочие качества. Для охотничьих и пастушьих собак купирование иногда рассматривают как способ снизить риск травм.

Однако современные исследования утверждают, что травмы хвоста и ушей в рабочих условиях встречаются значительно реже, чем повреждения конечностей.

Каким породам купируют уши и хвосты

Некоторые породы традиционно ассоциируются с купированными ушами и хвостами:

  • Уши. Доберман, питбультерьер, кавказская овчарка, кане-корсо, стаффордширский терьер.
  • Хвосты. Ротвейлер, немецкий боксер, йоркширский терьер, пудель, курцхаар, венгерская легавая.

Каждой породе соответствуют стандарты длины хвоста и формы ушей, определяющие их эстетический вид.

Когда проводят купирование

Операцию проводят в раннем возрасте:

  • Хвосты. В первую неделю жизни (3–4 день). У новорожденных щенков ткани хвоста еще не полностью сформированы, что снижает риск осложнений.
  • Уши. Декоративным собакам — в 4–6 недель, крупным — в 6–12 недель. После полугода косметическое купирование не рекомендуется.

Важно помнить, что самостоятельное проведение операции недопустимо, а после процедуры питомец нуждается в тщательном уходе.

Плюсы и минусы купирования

Плюсы:

  • Соответствие стандартам породы, важное для участия в выставках.
  • Снижение риска травм хвоста в охотничьих условиях.

Минусы:

  • Операция вызывает стресс и боль.
  • Риск осложнений после процедуры.
  • Ограничение собак в коммуникации (хвост играет важную роль в невербальном общении).
  • Запрет на участие в выставках в ряде стран для купированных собак.

Современное отношение к купированию

Сегодня купирование всё чаще критикуют. Для большинства домашних собак процедура теряет практическую ценность, а общественность рассматривает её как жестокое обращение. В ряде стран, включая Великобританию и Австралию, косметическое купирование запрещено более 20 лет.

Международная кинологическая федерация (FCI) планирует с 2025 года ограничить участие собак с купированными ушами и хвостами в выставках. Всё чаще на мероприятиях встречаются доберманы, боксеры и другие породы с естественным экстерьером.

В России отношение к процедуре остаётся неоднозначным: многие владельцы и заводчики продолжают придерживаться традиций, несмотря на смену тенденций.

Уточнения

Купирование — это удаление или укорочение частей тела животного. В кинологии этот термин также используется для описания хирургического изменения формы ушей, укорачивания хвоста и удаления прибылых пальцев у собак.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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