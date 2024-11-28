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Как обучить собаку лаять по команде и не допустить ошибок

Зоосфера

Команда "Голос" — важный элемент дрессировки служебных собак, включая охранников, ищеек и спасателей. Питомцы обучаются лаять только в строго определенных ситуациях: при обнаружении угрозы, искомого предмета или человека, нуждающегося в помощи. Такой навык позволяет собакам эффективно выполнять свои обязанности.

Корги
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Корги

Интересно, что команда "Голос" также помогает решить проблему бесконтрольного лая, актуальную для многих владельцев. Собака учится лаять только по приказу, получая за это поощрение, а затем, закрепив навык, перестает лаять без необходимости.

Когда начинать обучение

Обучение команде "Голос" лучше начинать с 4-5 месяцев, когда щенок уже освоил базовые команды, такие как "Сидеть", "Лежать" и "Фу". Тренировки следует проводить регулярно, по 30-40 минут, три раза в неделю. Для поддержания интереса рекомендуется чередовать освоение команд.

Легче всего обучаются собаки пастушьих и охотничьих пород, а вот хаски, маламуты и акиты менее склонны к лаю, а басенджи вовсе не умеют лаять. Для успешной дрессировки потребуется поводок, ошейник и лакомство, которое станет наградой за выполнение команды.

Методы обучения

Существует несколько методов обучения команде "Голос", которые можно комбинировать или выбрать подходящий для характера собаки.

Метод подражания

Если у вас есть знакомый с обученной собакой, можно провести занятия вместе. Щенок будет наблюдать, как взрослая собака выполняет команду и получает награду, и постарается повторить.

Метод раздражения

Применяется для сторожевых собак. Питомцу дают предмет для охраны, а помощник начинает раздражающие действия (жесты, шум). Когда собака залает, подается команда "Голос", после чего она получает поощрение.

Метод "обиды"

Например, привяжите щенка поводком, сделайте вид, что уходите, и дожидайтесь, пока он не залает. Затем произнесите команду и похвалите.

Метод вызова интереса

Используйте любимую игрушку или лакомство, чтобы спровоцировать собаку на лай. Когда она начнет лаять, подайте команду и поощрите её.

Метод подслушивания

Отслеживайте естественные моменты, когда собака лает, и произносите команду "Голос", награждая её за правильное поведение.

Обучение взрослых собак

Дрессировка взрослых собак сложнее из-за устоявшегося характера, но с терпением и правильным подходом результаты достижимы. Методы обучения схожи с теми, что применяются для щенков, но требуют большей выдержки со стороны владельца.

Основные ошибки владельцев

Часто собаки не осваивают команду из-за ошибок дрессировщиков:

  • выбор шумного места для тренировок;
  • непоследовательность в действиях и командах;
  • неправильное произношение команды (разные интонации или слова);
  • преждевременное поощрение;
  • раздражение или грубость по отношению к животному.

Если собака не поддается обучению

Если питомец не выполняет команду, попробуйте:

  • сменить методику;
  • пересмотреть свои действия, попросив кого-то понаблюдать со стороны;
  • заниматься в более спокойной обстановке.

В сложных случаях обратитесь к профессиональному кинологу для корректировки программы обучения.

Уточнения

Дрессиро́вка живо́тных — комплекс обучающих действий над животными, предпринимаемых для выработки и закрепления различных условных рефлексов, умений и навыков.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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