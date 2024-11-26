Кинолог назвал правила, позволяющие не разрушить отношения хозяина с собакой

2:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Доверительные отношения между хозяином и собакой легко разрушить, после чего питомец начнет неприятно себя вести и не реагировать на команды. Каковы лучшие способы улучшения связи между собакой и ее владельцем рассказал кинолог, создатель приюта списанных служебных собак "Гвардия" Сергей Фокин.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Две собаки

По его словам, между хозяином и собакой существует расстояние. Это расстояние — поводок. Насколько она будет слушаться ходить в поводке, настолько она и будет слушаться хозяина во всем. И так же она будет ходить без поводка. Вот это расстояние самое доверительное — это поводок.

"Нужно укрепляется на доверии друг к другу. Доверие заключается в том, что ты должен быть с ним как хозяин на равных, но немножко выше него, быть вожаком у него. Тогда вот это доверие будет соблюдаться", — отметил Фокин.

Он также уточнил, что если собака повела себя плохо, то не стоит наказывать ее, а объяснить, что нельзя делать. Однако для того, чтобы он понимал, надо обязательно пройти курс дрессировки. Ознакомиться с хорошими книжками.

"Вы пошли отдыхать и он пошел. Встали, пошли с ним гулять. Погуляли. Перед этим обязательно выполнять команды "сидеть", взяли его на поводок, пристегнули, взяли ошейник, пошли с ним гулять. И ни в коем случае не наказывать. Он потянул. Все нужно объяснить. Потянул, дернул. Не наказывать никогда. Потому что он затаит обязательно когда-нибудь обиду. Но он не поймет, за что его дернули назад, ударили, когда он потянул. Он не поймет этого, если вы не объясните", — добавил специалист.

Он также отметил, что расстояние между питомцем и хозяином должно соблюдаться и дома. Однако держать это расстояние надо справедливо. Тем самым вы покажите, что вы важнее его.

"Главное — ни в коем случае не наказывать, все надо объяснять доступно, понятно и лаской. И он тогда поймет все. То расстояние между поводком и хозяином — ни в коем случае на этом расстоянии не обижать животного", — подытожил он.