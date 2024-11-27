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Щенки и взрослые собаки: почему они скулит и что с этим делать

3:20
Зоосфера

Домашние собаки — это социальные животные с развитой способностью к коммуникации. Они используют лай, рычание, позы, мимику и даже запахи для общения. Однако скуление — это их особый способ выражения эмоций или потребностей, особенно если другие методы не работают. Этот инструмент помогает питомцам общаться как с сородичами, так и с людьми, прежде всего с хозяевами.

Собака лежит на полу
Фото: unsplash.com by Dominik QN, PDM
Собака лежит на полу

Иногда причины скуления очевидны, но бывают случаи, когда их трудно определить. Разберем основные факторы, которые могут вызывать такое поведение.

Основные причины скуления

Скуление у собак можно условно разделить на физиологическое и эмоциональное.

Физиологические причины:

  1. Голод. Если собаке не хватает корма, она может скулить. Часто это происходит, когда питомец ждет кормления или видит, как еду готовят.
  2. Прогулки. Если питомца долго не выводят, он может проявлять беспокойство, напоминая о своей потребности в активности и туалете.
  3. Усталость. Интенсивные тренировки или долгие прогулки могут привести к переутомлению, что выражается в скулении.
  4. Половая активность. Животные могут скулить в период течки или при невозможности удовлетворить инстинкты.
    Охотничий инстинкт. Неудовлетворенная охота, например, из-за поводка, может спровоцировать скуление.
  5. Боль и недомогание. Хроническая боль, зуд или общее плохое самочувствие — частые физиологические причины.

Эмоциональные причины:

  • Радость. Собаки могут скулить, выражая восторг, например, при встрече с хозяином или любимым лакомством.
  • Скука и недостаток внимания. Социальным животным важно получать внимание и разнообразие в общении.
  • Страх и тревога. Это может быть вызвано разлукой с хозяином, громкими звуками или незнакомой обстановкой.
  • Запреты. Животные могут скулить, если им что-то запрещают, например, брать игрушку или лаять.
  • Попытка манипуляции. Собаки умеют использовать жалобное поведение, чтобы добиться желаемого.

Особенности поведения щенков

Щенки часто скулит по тем же причинам, что и взрослые собаки, но их реакция связана с незрелостью нервной системы. Например, разлука с матерью или адаптация к новому дому провоцируют стресс. Во сне они также могут скулить из-за ярких сновидений.

Как справиться со скулением

Если питомец скулит слишком часто, стоит предпринять меры:

  • Обратитесь к ветеринару для исключения заболеваний.
  • Обеспечьте качественное питание и соблюдайте режим.
  • Уделяйте внимание общению и играм.
  • Пройдите курс дрессировки для устранения поведенческих проблем.
  • Следите за эмоциональным состоянием собаки и избегайте перевозбуждения.

Помните, что у любого поведения есть причина, и ваша задача — найти и устранить её. Внимательность и терпение помогут сохранить гармонию в отношениях с питомцем.

Уточнения

Дрессиро́вка живо́тных — комплекс обучающих действий над животными, предпринимаемых для выработки и закрепления различных условных рефлексов, умений и навыков.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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