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Вот как правильно кормить кошку, если она беременна

1:22
Зоосфера

Как правильно кормить кошку, если она беременна

К потребностям беременной кошки относится кормление питомца кормом, богатым витаминами и белками. Кормите беременную кошку небольшими порциями 4-5 раз в день.

Кошка ест
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка ест

Важно не перекармливать животное, так как это может привести к тому, что роды будут более длительными и тяжелыми. За две недели до предполагаемой даты родов количество корма для кошки следует сократить.

Каким кормом лучше кормить беременную кошку

Вы можете перевести своего питомца на специальный корм для беременных кошек. Такая пища содержит все необходимые питательные вещества: витамины, минералы и микроэлементы.

Если пища вашего питомца остается натуральной, выбирайте нежирные сорта мяса — индейку, курицу, кролика, говядину. Также добавьте в рацион немного круп и молочных продуктов.

Вы можете кормить кошку субпродуктами и вареными куриными яйцами. Например, вы можете добавить в рацион питомца куриную печень или сердечки.

Не стоит кормить беременную кошку соленой или острой пищей, сырым мясом, консервами. Ежедневно меняйте питьевую воду и регулярно мойте миски для питья и еды.

 

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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