Вот как правильно кормить кошку, если она беременна

К потребностям беременной кошки относится кормление питомца кормом, богатым витаминами и белками. Кормите беременную кошку небольшими порциями 4-5 раз в день.
Важно не перекармливать животное, так как это может привести к тому, что роды будут более длительными и тяжелыми. За две недели до предполагаемой даты родов количество корма для кошки следует сократить.
Вы можете перевести своего питомца на специальный корм для беременных кошек. Такая пища содержит все необходимые питательные вещества: витамины, минералы и микроэлементы.
Если пища вашего питомца остается натуральной, выбирайте нежирные сорта мяса — индейку, курицу, кролика, говядину. Также добавьте в рацион немного круп и молочных продуктов.
Вы можете кормить кошку субпродуктами и вареными куриными яйцами. Например, вы можете добавить в рацион питомца куриную печень или сердечки.
Не стоит кормить беременную кошку соленой или острой пищей, сырым мясом, консервами. Ежедневно меняйте питьевую воду и регулярно мойте миски для питья и еды.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
Сало — это не только вкусный и питательный продукт, но и настоящая находка для гурманов. Правильно засоленное сало может стать изюминкой любого застолья.