Собаки, которые требуют минимального ухода: идеальные породы для вашего графика

1:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие мечтают завести собаку, но плотный график и недостаток свободного времени заставляют откладывать эту идею. Однако даже при таком образе жизни можно стать хозяином четвероногого друга, если выбрать питомца, который требует минимального ухода. Вот три породы, которые идеально подойдут занятым людям.

Мастиф

Несмотря на внушительные размеры, мастифы отличаются спокойным и ласковым характером. Эти гиганты идеально подходят для людей с ограниченным временем, ведь они не нуждаются в долгих прогулках и активных играх. Большую часть дня мастифы либо дремлют, либо уютно храпят. Для счастья им достаточно вкусной еды, уютного места для сна и заботы любящего хозяина.

Сенбернар

Сенбернары — крупные и добродушные собаки с терпеливым характером. Они прекрасно чувствуют себя даже без большого количества физической активности. Для них важнее внимание и любовь владельца, чем активные игры. Сенбернары станут превосходными домашними любимцами для тех, кто ценит спокойствие.

Английский бульдог

Компактные английские бульдоги с их очаровательными складками и плоской мордочкой — отличный выбор для жизни в квартире. Эти собаки обладают добродушным нравом и требуют умеренной активности. Благодаря спокойному характеру они легко адаптируются к жизни в небольшом доме или даже в условиях города.

Каждая из этих пород отличается своей преданностью и мягким нравом, что делает их идеальными спутниками для людей, которым важны спокойствие и минимальные усилия в уходе.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

