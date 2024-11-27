Как спасти диван от кошачьих когтей: три простых метода, которые работают

1:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Владельцы кошек часто сталкиваются с неприятной проблемой: питомцы не перестают портить мебель, несмотря на приобретённую когтеточку.

Чтобы защитить любимый диван или кресло, попробуйте обклеить "уязвимые" участки двухсторонним скотчем. Большинство кошек не выносят липкую поверхность, что может остановить их разрушительные порывы. Этот способ довольно прост и эффективен, но требует внимательного подхода к каждой кошке.

При покупке новой мебели учитывайте повадки своего питомца. Если ваша кошка предпочитает неровные поверхности, выбирайте обивку, которая ей неинтересна, например, гладкую и мягкую. Такой простой выбор поможет избежать неприятных сюрпризов в будущем.

Однако, если бороться с когтями уже нет сил, можно пойти на компромисс. Оставьте одно старое кресло, которое ваш питомец облюбовал для своих когтей. Этот маленький "подарок" может спасти остальную мебель от атак.

Но никогда не прибегайте к удалению когтей — это жестокая и болезненная процедура. Помимо серьёзной боли, она грозит животным множеством осложнений со здоровьем. Любите своих питомцев и находите гуманные способы решать проблемы.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

