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Как понять, скучает ли ваша кошка, когда вас нет дома

1:33
Зоосфера

Долгое время считалось, что кошки прекрасно чувствуют себя в одиночестве и не нуждаются в постоянном присутствии человека. Однако современные исследования опровергают этот стереотип, показывая, что кошки вовсе не такие эгоисты, как принято думать.

Кот в коробке
Фото: flickr.com by Windell Oskay, CC BY 2.0
Кот в коробке

Реакция кошек на одиночество

Ученые решили проверить, насколько комфортно кошки адаптируются к одиночеству, и пришли к неожиданным выводам. В исследовании было установлено, что у 13,5% животных, участвующих в эксперименте, в отсутствие хозяев проявляется деструктивное поведение.

Чаще всего это выражается в громком и частом мяуканье, которое свидетельствует о беспокойстве. Некоторые кошки начинают активно ходить по квартире, проверяя окружающее пространство, или играть с игрушками, пытаясь занять себя.

Как узнать, скучает ли кошка

Владельцы могут самостоятельно провести эксперимент, используя камеру наблюдения, чтобы понять, как их питомец ведет себя в одиночестве. Подобные видео, где кошки демонстрируют беспокойство, часто публикуются в социальных сетях.

Что это значит для владельцев

Эти данные свидетельствуют о том, что кошки могут страдать от разлуки с владельцами и нуждаются в большем внимании, чем предполагалось ранее. Забота о питомце должна включать не только обеспечение физического комфорта, но и эмоциональную поддержку, особенно если животное долго остается в одиночестве.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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