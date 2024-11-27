Как понять, скучает ли ваша кошка, когда вас нет дома

Долгое время считалось, что кошки прекрасно чувствуют себя в одиночестве и не нуждаются в постоянном присутствии человека. Однако современные исследования опровергают этот стереотип, показывая, что кошки вовсе не такие эгоисты, как принято думать.
Ученые решили проверить, насколько комфортно кошки адаптируются к одиночеству, и пришли к неожиданным выводам. В исследовании было установлено, что у 13,5% животных, участвующих в эксперименте, в отсутствие хозяев проявляется деструктивное поведение.
Чаще всего это выражается в громком и частом мяуканье, которое свидетельствует о беспокойстве. Некоторые кошки начинают активно ходить по квартире, проверяя окружающее пространство, или играть с игрушками, пытаясь занять себя.
Владельцы могут самостоятельно провести эксперимент, используя камеру наблюдения, чтобы понять, как их питомец ведет себя в одиночестве. Подобные видео, где кошки демонстрируют беспокойство, часто публикуются в социальных сетях.
Эти данные свидетельствуют о том, что кошки могут страдать от разлуки с владельцами и нуждаются в большем внимании, чем предполагалось ранее. Забота о питомце должна включать не только обеспечение физического комфорта, но и эмоциональную поддержку, особенно если животное долго остается в одиночестве.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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