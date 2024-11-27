Как понять, скучает ли ваша кошка, когда вас нет дома

1:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Долгое время считалось, что кошки прекрасно чувствуют себя в одиночестве и не нуждаются в постоянном присутствии человека. Однако современные исследования опровергают этот стереотип, показывая, что кошки вовсе не такие эгоисты, как принято думать.

Фото: flickr.com by Windell Oskay, CC BY 2.0 Кот в коробке

Реакция кошек на одиночество

Ученые решили проверить, насколько комфортно кошки адаптируются к одиночеству, и пришли к неожиданным выводам. В исследовании было установлено, что у 13,5% животных, участвующих в эксперименте, в отсутствие хозяев проявляется деструктивное поведение.

Чаще всего это выражается в громком и частом мяуканье, которое свидетельствует о беспокойстве. Некоторые кошки начинают активно ходить по квартире, проверяя окружающее пространство, или играть с игрушками, пытаясь занять себя.

Как узнать, скучает ли кошка

Владельцы могут самостоятельно провести эксперимент, используя камеру наблюдения, чтобы понять, как их питомец ведет себя в одиночестве. Подобные видео, где кошки демонстрируют беспокойство, часто публикуются в социальных сетях.

Что это значит для владельцев

Эти данные свидетельствуют о том, что кошки могут страдать от разлуки с владельцами и нуждаются в большем внимании, чем предполагалось ранее. Забота о питомце должна включать не только обеспечение физического комфорта, но и эмоциональную поддержку, особенно если животное долго остается в одиночестве.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

