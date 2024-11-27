Сколько живут домашние крысы и как продлить их жизнь

1:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Домашние крысы часто выбираются в качестве питомцев из-за их интеллекта и социальных качеств. Однако владельцам важно знать, сколько времени в среднем проживает их любимец.

Фото: Wikimedia Commons by Alexey Krasavin is licensed under Public domain крыса собирает рубли

Сколько живут домашние крысы

Средняя продолжительность жизни большинства пород крыс, таких как дамбо, рекс или фазз, составляет около 2 лет. В отдельных случаях крысы могут доживать до 3 лет. Однако у лысых крыс (сфинксов) этот срок значительно короче — от 6 до 12 месяцев.

От чего зависит продолжительность жизни

На продолжительность жизни крысы влияют такие факторы, как генетика, вес, уровень активности, наличие заболеваний и условия содержания.

Как продлить жизнь крысы

Для увеличения срока жизни питомца рекомендуется учитывать несколько аспектов:

Выбор питомца. Покупать крысу стоит в надежных питомниках, где минимизирован риск наследственных заболеваний.

Среда обитания. Просторная клетка с возможностью лазания, копания, сбора пищи и других естественных действий помогает крысе вести активную и здоровую жизнь.

Защита от токсинов. Не допускайте воздействия табачного дыма, фенолов от необработанной древесины и аммиака, выделяемого из мочи.

Минимизация стресса. Избегайте частых переездов, смены клетки и конфликтов с другими животными.

Соблюдение этих рекомендаций помогает крысе дольше сохранять здоровье и радовать своих владельцев.

Уточнения

Кры́сы (лат. Rattus) — род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов.

