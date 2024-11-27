Ошибки владельцев кошек: почему в вашем доме до сих пор пахнет

1:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки живут во многих домах, но атмосфера в этих жилищах может сильно отличаться. В одних квартирах отсутствуют неприятные запахи, а в других ощущается отчетливый "кошачий" аромат. Причина кроется не в питомцах, а в уходе за ними.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Красивый кот

Как избежать неприятного запаха:

Регулярная чистка лотка. Лоток необходимо своевременно чистить и дезинфицировать с использованием специальных средств. Частота уборки зависит от типа наполнителя. Если лоток используется без наполнителя, его потребуется мыть несколько раз в день.

Качественный корм. Правильное питание напрямую влияет на запах в доме. Использование дешевого корма может привести к неприятному запаху. Качественный корм улучшает общее состояние здоровья питомца и помогает избежать этой проблемы.

Комфортная среда. Для поддержания чистоты в доме важно создать для питомца комфортные условия. Если кошка чувствует себя в безопасности и не испытывает стресса, она будет регулярно пользоваться лотком.

Кастрация или стерилизация. Эти процедуры часто помогают питомцу прекратить метить территорию, что значительно уменьшает неприятные запахи в доме.

Соблюдение этих рекомендаций поможет поддерживать чистоту и уют в доме, даже если в нем живет несколько питомцев.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



