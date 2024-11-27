Забудьте о шерсти на мебели: кошки, которые не создают проблем

1:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Отказ завести кошку часто связан с проблемами, которые могут доставлять питомцы: повреждение мебели, метки или линька. Особенно сложной считается ситуация с шерстью, которая выпадает, создавая дискомфорт не только для аллергиков. Периоды линьки могут усугубить проблему. Однако это не повод отказываться от кошки или выбирать исключительно лысые породы.

Фото: commons.wikimedia. org by TRUE KURILIANS, CC BY-SA 4.0 Курильский бобтейл

Существуют породы, которые минимизируют такие неудобства, благодаря особенностям своей шерсти.

Бурманская кошка

Эти питомцы обладают короткой, мягкой и блестящей шерстью без подшерстка. Она устойчива к загрязнениям, а сами кошки славятся чистоплотностью, что делает их отличным выбором для тех, кто не хочет сталкиваться с обилием шерсти в доме.

Бенгальская кошка

Несмотря на наличие подшерстка, у бенгалов нет выраженных проблем с линькой. Эти кошки не требуют сложного ухода, их шерсть сохраняет свою чистоту и аккуратность практически без усилий со стороны владельца.

Бобтейл

Эта порода имеет густой подшерсток, но он обновляется редко. Регулярное вычесывание помогает поддерживать шерсть в порядке и минимизировать выпадение.

Сфинкс

У сфинксов шерсть практически отсутствует, что полностью исключает проблему линьки. Однако за их кожей нужно тщательно ухаживать, а температура воздуха в доме должна быть комфортной. В межсезонье, когда отопление отключено, эти питомцы могут испытывать трудности.

Каждая из перечисленных пород подходит для тех, кто хочет минимизировать проблемы с шерстью, но важно учитывать индивидуальные особенности ухода за каждым животным.

Уточнения

Ли́нька - процесс смены и восстановления покровов животных, имеющий разнообразный характер.

