Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Суперфуд у вас дома: 13 видов микрозелени, которые легко вырастить
Госдума приняла законопроект о доступности туризма для инвалидов
Как составить программу тренировок для достижения цели
Как сделать маленькую квартиру уютной и стильной за 500 рублей
Три эффективных упражнения на пресс, которые помогут подтянуть животик к Новому году
G7 завершает работу по выделению Киеву $50 млрд за счёт активов России
Почему одежда не радует: разбираемся, как найти свой стиль
Что делать, если в заварном креме присутствуют крупинки масла — выбросить или исправить?
Чудо древнего Китая: найдена 5000-летняя система водоснабжения

Забудьте о шерсти на мебели: кошки, которые не создают проблем

1:49
Зоосфера

Отказ завести кошку часто связан с проблемами, которые могут доставлять питомцы: повреждение мебели, метки или линька. Особенно сложной считается ситуация с шерстью, которая выпадает, создавая дискомфорт не только для аллергиков. Периоды линьки могут усугубить проблему. Однако это не повод отказываться от кошки или выбирать исключительно лысые породы.

Курильский бобтейл
Фото: commons.wikimedia. org by TRUE KURILIANS, CC BY-SA 4.0
Курильский бобтейл

Существуют породы, которые минимизируют такие неудобства, благодаря особенностям своей шерсти.

Бурманская кошка

Эти питомцы обладают короткой, мягкой и блестящей шерстью без подшерстка. Она устойчива к загрязнениям, а сами кошки славятся чистоплотностью, что делает их отличным выбором для тех, кто не хочет сталкиваться с обилием шерсти в доме.

Бенгальская кошка

Несмотря на наличие подшерстка, у бенгалов нет выраженных проблем с линькой. Эти кошки не требуют сложного ухода, их шерсть сохраняет свою чистоту и аккуратность практически без усилий со стороны владельца.

Бобтейл

Эта порода имеет густой подшерсток, но он обновляется редко. Регулярное вычесывание помогает поддерживать шерсть в порядке и минимизировать выпадение.

Сфинкс

У сфинксов шерсть практически отсутствует, что полностью исключает проблему линьки. Однако за их кожей нужно тщательно ухаживать, а температура воздуха в доме должна быть комфортной. В межсезонье, когда отопление отключено, эти питомцы могут испытывать трудности.

Каждая из перечисленных пород подходит для тех, кто хочет минимизировать проблемы с шерстью, но важно учитывать индивидуальные особенности ухода за каждым животным.

Уточнения

Ли́нька - процесс смены и восстановления покровов животных, имеющий разнообразный характер.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Уникальный способ посадки картофеля, который вам понравится
Садоводство, цветоводство
Уникальный способ посадки картофеля, который вам понравится Аудио 
Рейтинг самых надёжных дизельных двигателей
Авто
Рейтинг самых надёжных дизельных двигателей Аудио 
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Авто
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев Аудио 
Популярное
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка

Салат "Медвежья шубка" с секретным слоем! Узнайте, как сделать классическое блюдо изюминкой праздничного стола.

Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Что нельзя сажать рядом с морковью
Названо упражнение, которое гарантированно укрепит спину и улучшит осанку
Вооружённые до зубов. Где Зеленский и Сырский будут брать людей для нового контрнаступления Дмитрий Плотников ВС РФ отошли из Купянска в Харьковской области. Что произошло? Любовь Степушова Как Рокфеллеры вытаскивали из карманов ближнего сотни миллионов на облегчение своих и человеческих страданий Сергей Лебедев
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота
Топ-10 томатов для теплицы: какие выбрать в 2025 году
Лучшие баклажаны для 2025 года: 8 сортов, которые удивят урожаем
Лучшие баклажаны для 2025 года: 8 сортов, которые удивят урожаем
Последние материалы
Идеи напитков, которые согреют и защитят от простуды
В США рассказали о применении Ираном закупленных российских Су-35
Забудьте о шерсти на мебели: кошки, которые не создают проблем
Идеальный компостер: три способа сделать ваш сад цветущим без затрат
Учёные NASA могут найти океаны подо льдом спутников Урана
No List 2025 — эти туристические места лучше пропустить в следующем году
Индия нарастит импорт нефтегазового оборудования из России
Лишние слои одежды: польза или вред для тренировок
Идеи для создания уютной атмосферы в ванной комнате любого стиля
В России создали ультраточные чип-резисторы для сложной техники
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.