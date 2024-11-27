Нужно ли обрабатывать питомцев, которые не гуляют

1:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы домашних кошек считают, что если питомец не выходит на улицу, обработки от паразитов и ежегодная вакцинация ему не требуются. Однако специалисты придерживаются другой точки зрения.

Фото: unsplash.com by Nirzar Pangarkar, PDM Белый кот с чёрной мордой

Даже при условии, что животное не покидает дом, яйца гельминтов могут попадать в его организм. Основные пути заражения — это контакт с обувью или одеждой владельцев, а также употребление необработанных продуктов, таких как сырое мясо, рыба или овощи. По данным Департамента ветеринарии Свердловской области, паразиты могут проникнуть в организм животного даже в домашних условиях.

Обнаружить паразитов самостоятельно невозможно, но они представляют серьезную угрозу для здоровья питомца. Паразиты поглощают питательные вещества, необходимые для нормального функционирования организма, а некоторые из них могут повреждать стенки кишечника. Такое воздействие приводит к развитию инфекционных заболеваний.

Дополнительно гельминты выделяют токсины, которые негативно сказываются на общем состоянии животного. Все эти факторы делают регулярную обработку питомцев от паразитов обязательной мерой, даже если животное никогда не выходит на улицу.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

