Нужно ли обрабатывать питомцев, которые не гуляют

Многие владельцы домашних кошек считают, что если питомец не выходит на улицу, обработки от паразитов и ежегодная вакцинация ему не требуются. Однако специалисты придерживаются другой точки зрения.
Даже при условии, что животное не покидает дом, яйца гельминтов могут попадать в его организм. Основные пути заражения — это контакт с обувью или одеждой владельцев, а также употребление необработанных продуктов, таких как сырое мясо, рыба или овощи. По данным Департамента ветеринарии Свердловской области, паразиты могут проникнуть в организм животного даже в домашних условиях.
Обнаружить паразитов самостоятельно невозможно, но они представляют серьезную угрозу для здоровья питомца. Паразиты поглощают питательные вещества, необходимые для нормального функционирования организма, а некоторые из них могут повреждать стенки кишечника. Такое воздействие приводит к развитию инфекционных заболеваний.
Дополнительно гельминты выделяют токсины, которые негативно сказываются на общем состоянии животного. Все эти факторы делают регулярную обработку питомцев от паразитов обязательной мерой, даже если животное никогда не выходит на улицу.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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