Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Продажи шин отечественного производства растут на маркетплейсах
Как определить пол щенка: полное руководство для владельцев
Топ-7 горнолыжных курортов России для зимних приключений
Восхитительная намазка на хлеб за 5 минут, которая не добавит вам лишних калорий
Ягодицы как орех без выпадов и приседаний: упражнения для тех, у кого болят колени
Россияне ожидали вылет в Турцию почти девять часов в аэропорту Казани
Микроорганизмы на Рюгу: загадка или ошибка
Создаём идеальные условия в погребе для зимнего хранения
Молодёжное пьянство: как алкоголь разрушает мозг спустя десятилетия

Нужно ли обрабатывать питомцев, которые не гуляют

1:18
Зоосфера

Многие владельцы домашних кошек считают, что если питомец не выходит на улицу, обработки от паразитов и ежегодная вакцинация ему не требуются. Однако специалисты придерживаются другой точки зрения.

Белый кот с чёрной мордой
Фото: unsplash.com by Nirzar Pangarkar, PDM
Белый кот с чёрной мордой

Даже при условии, что животное не покидает дом, яйца гельминтов могут попадать в его организм. Основные пути заражения — это контакт с обувью или одеждой владельцев, а также употребление необработанных продуктов, таких как сырое мясо, рыба или овощи. По данным Департамента ветеринарии Свердловской области, паразиты могут проникнуть в организм животного даже в домашних условиях.

Обнаружить паразитов самостоятельно невозможно, но они представляют серьезную угрозу для здоровья питомца. Паразиты поглощают питательные вещества, необходимые для нормального функционирования организма, а некоторые из них могут повреждать стенки кишечника. Такое воздействие приводит к развитию инфекционных заболеваний.

Дополнительно гельминты выделяют токсины, которые негативно сказываются на общем состоянии животного. Все эти факторы делают регулярную обработку питомцев от паразитов обязательной мерой, даже если животное никогда не выходит на улицу.

 

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Прохор Шаляпин выпросил поездку на Мальдивы у женщины, которая парила его в бане
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин выпросил поездку на Мальдивы у женщины, которая парила его в бане Аудио 
Китай запускает односторонний безвизовый режим для 29 стран
Туризм
Китай запускает односторонний безвизовый режим для 29 стран Аудио 
Популярной юмористке предложили бой с Ольгой Бузовой за 40 млн рублей
Российский шоу-бизнес
Популярной юмористке предложили бой с Ольгой Бузовой за 40 млн рублей Аудио 
Популярное
Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко

Певец Сергей Лазарев посочувствовал Владу Топалову, который живёт с Региной Тодоренко.

Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Пять упражнений, которые помогут избавиться от пивного живота за 10 минут в день
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Разведка докладывает: США пытаются захватить Армению  Андрей Николаев Да здравствует солнце, да скроется тьма. Аристарх Ливанов ярко выступил на вечере поэзии Пушкина в Волоколамске Анжела Якубовская Лев Толстой: странный в детстве, воин в юности и большой писатель в зрелости Сергей Лебедев
София Ротару попыталась продать квартиру в Москве Николаю Баскову
Можно ли похудеть, выполняя планку
Почему палки — главный инструмент для скандинавской ходьбы
Почему палки — главный инструмент для скандинавской ходьбы
Последние материалы
Микроорганизмы на Рюгу: загадка или ошибка
Создаём идеальные условия в погребе для зимнего хранения
Молодёжное пьянство: как алкоголь разрушает мозг спустя десятилетия
Топ-ингредиентов для увлажнения кожи в холодное время года
Как избавиться от неприятного запаха на кухне? Быстрые и эффективные способы
Гликолевая кислота: польза, вред и советы по выбору
Проснись правильно: зарядка, которая дарит силу
Выбор сорта и уход: ключевые факторы для успешного выращивания моркови
Завтрак до 8:30 утра: почему это важно для здоровья?
Toyota Sienna вновь стал доступен в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.