Главные причины, почему пёс стремится в вашу кровать

Как совместный сон укрепляет связь с собакой

1:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Почему собаки любят спать рядом с хозяевами

Собаки, как и кошки, часто предпочитают проводить ночь рядом с хозяином. Некоторые из них даже забираются под одеяло или укладываются головой на подушку. Но почему наши четвероногие друзья так стремятся разделить с нами кровать? Разберёмся в причинах.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Чихуахуа

1. Чувство безопасности

Когда собака спит рядом с хозяином, она чувствует себя защищённой. Совместный сон — это показатель доверия и привязанности питомца. Для животного кровать становится местом, где оно чувствует себя спокойно и комфортно.

2. Недостаток внимания

Если вы весь день заняты, находитесь на работе или просто мало времени уделяете питомцу, собака может компенсировать нехватку вашего внимания ночью. Ложась рядом с вами, она стремится восстановить эмоциональную связь и почувствовать себя ближе к хозяину.

3. Неподходящее место для сна

Иногда причина кроется в неудобстве собачьей лежанки. Если место для сна питомца слишком жёсткое, холодное или расположено неудачно, собака предпочитает выбрать более комфортное место — вашу кровать.

Что это значит для вас

Совместный сон с собакой — это не только удобство для питомца, но и показатель его любви и привязанности. Однако, если вас не устраивает такое поведение, важно мягко приучить собаку к её месту, предложив комфортную альтернативу.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных животных-компаньонов.



