Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как научить собаку садиться по команде легко и быстро
Сохраняем мышцы на диете: секреты здорового похудения
Как держать Рождественский пост: советы верующим
Нелегальные мигранты не приносят пользы экономике России
Кинолог назвал правила, позволяющие не разрушить отношения хозяина с собакой
Готовьте этот раствор для огурцов, чтобы жаркая погода не навредила
Трамп решит украинский вопрос как бизнесмен, считает политолог
Простая хитрость для легкой чистки вареных яиц
Мигрень: как избавиться от боли и вернуться к нормальной жизни

Три предмета, которые могут испугать вашу собаку

Три вещи, которые могут напугать вашу собаку
1:45
Зоосфера

3 вещи в доме, которые пугают собак: что важно знать хозяевам

Собаки могут пугаться вещей, которые на первый взгляд кажутся человеку совершенно безобидными. Эти предметы способны вызывать у питомцев стресс, а иногда даже паническую реакцию. Хозяевам стоит учитывать это, чтобы создать комфортные условия для своих четвероногих друзей.

Собака
Фото: freepik.com by wirestock, PDM
Собака

1. Зеркала

Некоторые собаки пугаются зеркал, потому что не узнают себя в отражении. Они воспринимают увиденного "двойника" как ещё одну собаку, которая вторглась на их территорию. Если ваш питомец реагирует на зеркала тревожно, лучше убрать их из помещений, где собака проводит больше всего времени.

2. Пылесос

Шумные бытовые приборы, особенно пылесос, часто становятся причиной страха у собак. Резкий звук устройства вызывает у животных стресс. Если ваш питомец паникует при уборке, лучше использовать пылесос, когда собака находится в другой комнате или вообще вне дома.

3. Синие халаты

У собак могут возникнуть негативные ассоциации с определёнными предметами одежды, например, с синими халатами. Часто такие халаты носят ветеринары, а их появление у питомца связано с неприятными процедурами. Чтобы избежать лишнего стресса, хозяевам стоит выбирать одежду других цветов.

Вывод

Забота о питомце — это не только любовь и внимание, но и умение распознавать вещи, которые могут пугать вашего друга. Исключив такие предметы или минимизировав их использование, вы поможете собаке чувствовать себя спокойнее.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Что означает привычка кошки спать в постели с хозяином
Домашние животные
Что означает привычка кошки спать в постели с хозяином Аудио 
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Авто
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев Аудио 
Рейтинг самых надёжных дизельных двигателей
Авто
Рейтинг самых надёжных дизельных двигателей Аудио 
Популярное
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу

Телеведущий Леонид Якубович ушёл из студии "Что было дальше?", не дождавшись финала.

Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Дизели, которые стоит выбрать на вторичном рынке
Вооружённые до зубов. Где Зеленский и Сырский будут брать людей для нового контрнаступления Дмитрий Плотников ВС РФ отошли из Купянска в Харьковской области. Что произошло? Любовь Степушова Как Рокфеллеры вытаскивали из карманов ближнего сотни миллионов на облегчение своих и человеческих страданий Сергей Лебедев
Уникальный способ посадки картофеля, который вам понравится
Какие растения нельзя сажать рядом с розами
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Последние материалы
Байден мог раньше разрешить ВСУ применять ATACMS: что ему помешало?
Вооружённые до зубов. Где Зеленский и Сырский будут брать людей для нового контрнаступления
Варка свёклы больше не отнимет час времени: секрет внутри
Как приготовить идеальную гречку: простые советы
К лету 2025 года завершится ликвидация Киви-банка
Гормональная косметология: эффективный уход в подростковом возрасте
Почему тренировки перестали работать: разрываем замкнутый круг
Заморозка старения: три упражнения для ленивых от доктора Шишонина
Ваша сосна может вырасти из обычной шишки
Как обновить старую гостиную максимально эффектно, но экономно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.