Основные сигналы счастья у собак

Как понять, что ваша собака счастлива

1:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

5 признаков того, что ваша собака счастлива

Каждый любящий хозяин хотя бы раз задавался вопросом: "Счастлива ли моя собака?" Хотя ответ может показаться недосягаемым, на самом деле существуют конкретные признаки, которые указывают на удовлетворённость питомца. Если у вашей собаки наблюдаются эти черты, значит, вы действительно создаёте для неё счастливую жизнь.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Корги

1. Активность и игривость

Счастливая собака проявляет интерес к играм и активно проводит время. Если ваш питомец вдруг стал вялым или потерял интерес к развлечениям, это может быть тревожным сигналом о стрессе или болезни.

2. Хороший аппетит

Здоровая и счастливая собака с удовольствием ест и не отказывается от предложенной пищи. Отсутствие аппетита — повод задуматься о её физическом или эмоциональном состоянии.

3. Крепкий сон

Собаки спят около 12-14 часов в сутки. Для щенков и пожилых собак этот показатель может быть ещё выше. Регулярный сон в нужном количестве — один из показателей её благополучия.

4. Естественное положение ушей

Уши собаки — отличный индикатор её настроения. Если они находятся в естественном, расслабленном положении, значит, ваш питомец чувствует себя спокойно и комфортно. Напряжённые или прижатые уши сигнализируют о тревоге.

5. Расслабленный взгляд

Счастливая собака смотрит на вас с мягким, спокойным взглядом. Это признак доверия и уверенности в вашем присутствии.

Создать счастливую жизнь для своей собаки — задача, которую можно решить с вниманием и любовью.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных животных-компаньонов.



