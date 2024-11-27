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Почему кошка игнорирует когтеточку и как это исправить

Двухсторонний скотч и другие хитрости для защиты мебели
1:41
Зоосфера

Что делать, если кошка продолжает царапать мебель вместо когтеточки

Многие владельцы кошек сталкиваются с проблемой: несмотря на наличие когтеточки, их питомцы продолжают царапать мебель. Как справиться с этой ситуацией и сохранить дом в порядке, не прибегая к крайним мерам?

1. Используйте двухсторонний скотч

Обклейте наиболее привлекательные для кошки участки мебели двухсторонним скотчем. Липкая поверхность неприятна для кошек, и они перестанут царапать эти места.

2. Выбирайте мебель с подходящей обивкой

Если вы планируете покупку новой мебели, учитывайте предпочтения питомца. Например, если кошка обожает царапать неровные поверхности, выбирайте модели с гладкой и мягкой обивкой.

3. Оставьте "жертвенное" кресло

Если кошка особенно привязана к одному предмету мебели, рассмотрите возможность оставить его для питомца. Это может отвлечь её от остальной мебели.

4. Не удаляйте когти

Удаление когтей — это жестокая процедура, которая причиняет животному боль и вызывает серьёзные проблемы со здоровьем. Этот метод ни в коем случае нельзя рассматривать как решение проблемы.

Дополнительные советы:

  • Регулярно обновляйте когтеточку или добавляйте приманки, например, кошачью мяту, чтобы сделать её более привлекательной.
  • Обратите внимание на расположение когтеточки: она должна быть в удобном для кошки месте.
  • Хвалите питомца и угощайте его лакомствами, когда он пользуется когтеточкой, чтобы закрепить положительное поведение.

 

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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