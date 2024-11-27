Почему кошка игнорирует когтеточку и как это исправить

Многие владельцы кошек сталкиваются с проблемой: несмотря на наличие когтеточки, их питомцы продолжают царапать мебель. Как справиться с этой ситуацией и сохранить дом в порядке, не прибегая к крайним мерам?
Обклейте наиболее привлекательные для кошки участки мебели двухсторонним скотчем. Липкая поверхность неприятна для кошек, и они перестанут царапать эти места.
Если вы планируете покупку новой мебели, учитывайте предпочтения питомца. Например, если кошка обожает царапать неровные поверхности, выбирайте модели с гладкой и мягкой обивкой.
Если кошка особенно привязана к одному предмету мебели, рассмотрите возможность оставить его для питомца. Это может отвлечь её от остальной мебели.
Удаление когтей — это жестокая процедура, которая причиняет животному боль и вызывает серьёзные проблемы со здоровьем. Этот метод ни в коем случае нельзя рассматривать как решение проблемы.
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".
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