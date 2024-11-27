Когда и как правильно гулять с собакой вечером

Вечерняя прогулка с собакой — это не просто часть ухода, но и важный элемент её здоровья и настроения. Однако многие владельцы упускают ключевой момент: время прогулки играет важную роль.
Оптимальное время для вечерней прогулки — с 18:00 до 20:00.
В эти часы собаки наиболее активны и готовы к физическим нагрузкам. Прогулка в этот период позволит питомцу выплеснуть энергию, снизить уровень стресса и подготовиться к спокойному ночному сну.
Если начать прогулку слишком рано, например, в 17:30, питомец может быть ещё недостаточно активным для полноценной прогулки. Это может повлиять на эффективность дрессировки и физических упражнений.
После 20:00 собаке может быть сложнее справляться с физической нагрузкой, особенно если день был насыщенным. Однако, если вы не успели выйти на прогулку до этого времени, пропускать её нельзя. Даже короткая прогулка будет полезной для питомца.
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