Рецепт спрея для защиты мебели от кошек

Кошки не портят мебель из вредности, а делают это по вполне естественным причинам:
На время приучения кошки к когтеточке можно использовать народное средство — спрей, который отобьёт у питомца желание царапать нежелательные поверхности.
Обработайте спреем мебель, стены, ковры или другие места, которые питомец выбирает для заточки когтей. Эфирное масло создаёт стойкий запах, который отпугнёт кошку, а мыло помогает аромату дольше держаться.
Одновременно с обработкой мебели начните приучать кошку к когтеточке. Расположите её в удобном для питомца месте, чтобы отвлечь внимание от запрещённых поверхностей.
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".
Салат "Медвежья шубка" с секретным слоем! Узнайте, как сделать классическое блюдо изюминкой праздничного стола.