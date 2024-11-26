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Рецепт спрея для защиты мебели от кошек

Цитрусовый спрей против кошачьих когтей
1:31
Зоосфера

Как защитить мебель от кошачьих когтей: эффективное народное средство

Кошки не портят мебель из вредности, а делают это по вполне естественным причинам:

Мяукающий котенок
Фото: freepik.com by freestockcenter, PDM
Мяукающий котенок
  • они разминают мышцы, особенно спину и позвоночник;
  • оставляют метки на поверхности, обозначая территорию;
  • точат когти для их обновления. Но если вовремя не приучить питомца к когтеточке, мягкая мебель, ковры, стены и деревянные поверхности могут серьёзно пострадать.

Как защитить мебель от когтей?

На время приучения кошки к когтеточке можно использовать народное средство — спрей, который отобьёт у питомца желание царапать нежелательные поверхности.

Рецепт средства:

  1. Возьмите бутылку с распылителем и наполните её водой на &frac34.
  2. Добавьте несколько капель эфирного масла апельсина (кошки не любят цитрусовые ароматы).
  3. Влейте немного жидкого мыла для закрепления аромата.
  4. Хорошо встряхните смесь.

Как применять:

Обработайте спреем мебель, стены, ковры или другие места, которые питомец выбирает для заточки когтей. Эфирное масло создаёт стойкий запах, который отпугнёт кошку, а мыло помогает аромату дольше держаться.

Совет:

Одновременно с обработкой мебели начните приучать кошку к когтеточке. Расположите её в удобном для питомца месте, чтобы отвлечь внимание от запрещённых поверхностей.

 

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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