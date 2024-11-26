Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Важные правила замены шин, которые стоит помнить каждому водителю
В Туле врачи извлекли из пациентки полтора килограмма монет и валюты
Что нельзя сажать рядом с морковью
Как продлить плодоношение огурцов до первых заморозков
Как распознать поддельный препарат для косметических процедур
Лиза Арзамасова устроила сказочную семейную фотосессию с Авербухом и сыном Лёвой
Что делать, если вы скрипите зубами во сне
Украина признала продвижение ВС России в районе Купянска
Россиянам назвали самый выгодный продуктовый магазин

Интересные особенности шотландских кошек, о которых вы могли не знать

1:32
Зоосфера

Чем отличаются шотландские кошки

Шотландская вислоухая кошка среднего размера с крепким, компактным корпусом. Иногда кошки этой породы предрасположены к ожирению. Поэтому важно следить за здоровьем и рационом вашего питомца.

Шотландская вислоухая
Фото: Wikipedia by ChloeanneH, CC BY-SA 4.0
Шотландская вислоухая

Шерсть шотландской вислоухой кошки короткая и густая. Эта порода часто страдает от чрезмерного слезотечения. Поэтому важно решить этот вопрос вместе с ветеринаром.

У этих кошек еще могут быть проблемы со здоровьем, связанные с хрящами и костями, включая деформированные пальцы ног и утолщенные и негибкие хвосты.

Шотландская вислоухая кошка обладает добрым и покладистым характером. Бывают и исключения, но в целом порода дружелюбная и спокойная.

Во взрослом возрасте защечные мешочки кошки твердеют, морда расправляется, но мордочка кошки остается миниатюрной. Но всегда есть исключения из общих правил, а каждый шотландский котенок — это, прежде всего, личность и индивидуальность.

Чем шотландская порода кошек отличается от британской

У британцев маленькие, стоячие уши со слегка закругленными кончиками. У шотландцев они тоже небольшие по размеру, но не такие закругленные, туловище меньше и грациознее, голова тоже меньше и круглее. Скрещивание этих двух линий плохо для обеих пород и поэтому недопустимо.

Уточнения

Шотландский вислоухий кот или ско́ттиш-фолд (англ. Scottish Fold) — порода домашних кошек с характерными загнутыми вперёд и вниз ушами, что вызвано действием доминантного гена, который возник в результате естественной мутации и оказывающий влияние на хрящи во всём организме.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Какие растения нельзя сажать под виноградом
Садоводство, цветоводство
Какие растения нельзя сажать под виноградом
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Шоу-бизнес
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева Аудио 
Популярное
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу

Телеведущий Леонид Якубович ушёл из студии "Что было дальше?", не дождавшись финала.

Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность
Дизели, которые стоит выбрать на вторичном рынке
Казахстан на перепутье. Путин едет к Токаеву, чтобы проговорить риски Любовь Степушова Сводка с фронта: на Донецком фронте ВС РФ наступают на двадцати участках, новые ракеты от КНДР Дмитрий Плотников У кого главные козыри в борьбе России против Запада? Виктор Пахомов
Какие растения нельзя сажать рядом с розами
Уникальный способ посадки картофеля, который вам понравится
Почему йоркширский терьер идеален для квартиры
Почему йоркширский терьер идеален для квартиры
Последние материалы
Соусы Азии: секреты вкуса и применение в вашей кухне
Теперь без согласия всех: как оформить машино-место в собственность
Как превратить семена бальзамина в цветущий сад дома
Над регионами России за ночь сбили 39 украинских БПЛА
Россиян защитят от мошенников с помощью IT-технологий
Опасный сигнал: почему деревья не сбрасывают листья осенью
Какие продукты провоцируют рак? Опубликован список
Трудовым мигрантам в России хотят запретить выдавать ВНЖ
Как сделать маникюр стильным и универсальным
Почему цитрусовые могут быть опасны для здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.