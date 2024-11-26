Интересные особенности шотландских кошек, о которых вы могли не знать

1:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Чем отличаются шотландские кошки

Шотландская вислоухая кошка среднего размера с крепким, компактным корпусом. Иногда кошки этой породы предрасположены к ожирению. Поэтому важно следить за здоровьем и рационом вашего питомца.

Фото: Wikipedia by ChloeanneH, CC BY-SA 4.0 Шотландская вислоухая

Шерсть шотландской вислоухой кошки короткая и густая. Эта порода часто страдает от чрезмерного слезотечения. Поэтому важно решить этот вопрос вместе с ветеринаром.

У этих кошек еще могут быть проблемы со здоровьем, связанные с хрящами и костями, включая деформированные пальцы ног и утолщенные и негибкие хвосты.

Шотландская вислоухая кошка обладает добрым и покладистым характером. Бывают и исключения, но в целом порода дружелюбная и спокойная.

Во взрослом возрасте защечные мешочки кошки твердеют, морда расправляется, но мордочка кошки остается миниатюрной. Но всегда есть исключения из общих правил, а каждый шотландский котенок — это, прежде всего, личность и индивидуальность.

Чем шотландская порода кошек отличается от британской

У британцев маленькие, стоячие уши со слегка закругленными кончиками. У шотландцев они тоже небольшие по размеру, но не такие закругленные, туловище меньше и грациознее, голова тоже меньше и круглее. Скрещивание этих двух линий плохо для обеих пород и поэтому недопустимо.

Уточнения

Шотландский вислоухий кот или ско́ттиш-фолд (англ. Scottish Fold) — порода домашних кошек с характерными загнутыми вперёд и вниз ушами, что вызвано действием доминантного гена, который возник в результате естественной мутации и оказывающий влияние на хрящи во всём организме.



