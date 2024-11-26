Какие мифы о питомцах могут серьёзно навредить их здоровью

Некоторые распространённые заблуждения, которые, к сожалению, всё ещё встречаются среди владельцев домашних животных, могут серьёзно навредить питомцам.
"Моя собака/кошка не гуляет, значит, вакцины ей не нужны"
Вакцинация — это не просто способ защитить питомца от болезней, которые могут передаваться при контакте с другими животными на улице. Она также помогает предотвратить множество опасных инфекций. Даже если ваш питомец не выходит из дома, он может заразиться через предметы, которые вы приносите с улицы.
"Стационар — это стресс, дома лучше"
В некоторых случаях стационарное лечение необходимо для более эффективной терапии. Например, это может быть нужно при серьёзных заболеваниях или после операций. Домашние условия не всегда могут обеспечить должный уход и контроль за состоянием животного.
"Мясо — это единственная правильная пища для собаки"
Рацион вашего питомца должен быть сбалансированным и включать не только мясо, но и другие необходимые питательные вещества. Неправильное питание может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.
"Я сам назначу антибиотики своему питомцу"
Самолечение может быть крайне опасно! Это может привести к развитию устойчивости бактерий к препаратам, ухудшению состояния животного и развитию осложнений.
Вакцина́ция — комплекс мероприятий, направленных на введение в организм антиген-специфичных компонентов с целью формирования активного защитного иммунитета.
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