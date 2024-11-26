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Какие мифы о питомцах могут серьёзно навредить их здоровью

1:24
Зоосфера

Некоторые распространённые заблуждения, которые, к сожалению, всё ещё встречаются среди владельцев домашних животных, могут серьёзно навредить питомцам.

Женщина кормит мопса маффином
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина кормит мопса маффином

"Моя собака/кошка не гуляет, значит, вакцины ей не нужны"

Вакцинация — это не просто способ защитить питомца от болезней, которые могут передаваться при контакте с другими животными на улице. Она также помогает предотвратить множество опасных инфекций. Даже если ваш питомец не выходит из дома, он может заразиться через предметы, которые вы приносите с улицы.

"Стационар — это стресс, дома лучше"

В некоторых случаях стационарное лечение необходимо для более эффективной терапии. Например, это может быть нужно при серьёзных заболеваниях или после операций. Домашние условия не всегда могут обеспечить должный уход и контроль за состоянием животного.

"Мясо — это единственная правильная пища для собаки"

Рацион вашего питомца должен быть сбалансированным и включать не только мясо, но и другие необходимые питательные вещества. Неправильное питание может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

"Я сам назначу антибиотики своему питомцу"

Самолечение может быть крайне опасно! Это может привести к развитию устойчивости бактерий к препаратам, ухудшению состояния животного и развитию осложнений.

Уточнения

Вакцина́ция — комплекс мероприятий, направленных на введение в организм антиген-специфичных компонентов с целью формирования активного защитного иммунитета. 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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