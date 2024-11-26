7 популярных мифов о кастрации и стерилизации питомцев

3:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кастрация и стерилизация домашних животных — это тема, вокруг которой сложилось множество мифов. Стоит разобраться в некоторых из них, чтобы принять взвешенное решение во благо питомца.

Фото: commons.wikimedia.org by Katusha211992, CC BY-SA 4.0 Кот породы мейн-кун

— Миф №1. Животному больно

Любая операция проводится под анестезией, поэтому ваш питомец не испытает боли. После хирургического вмешательства врач может назначить обезболивающие препараты, чтобы исключить любые возможные неудобства.

— Миф №2. Кошка или собака обязательно должны родить перед стерилизацией

Этот миф основан на убеждении, что животное должно дать потомство. Однако это не так! Беременность и роды представляют собой огромную нагрузку на организм, которая не способствует продлению жизни вашего питомца.

Именно из-за этого убеждения на улице оказывается так много ненужных котят и щенков. Ранняя кастрация, проведённая до первой течки, снижает риск развития онкологии молочных желёз и эндометриоза на 30%.

— Миф №3. Все уличные и деревенские кошки рожают каждые полгода, приносят красивых котят и имеют отличное здоровье

В природе половой цикл кошки всегда заканчивается беременностью и рождением котят, поэтому она может приносить приплод до нескольких раз в год. Однако такая кошка вряд ли проживёт больше 5-7 лет: её организм быстро изнашивается, иммунитет ухудшается, появляются хронические заболевания.

— Миф №4. Наркоз опасен

Любая операция несёт анестезиологические риски. Однако молодое и здоровое животное спокойно перенесёт короткую операцию, и это никак не повлияет на его здоровье. Анестезиолог правильно рассчитает безопасную дозировку наркоза и будет контролировать жизненные показатели животного на протяжении всей операции.

— Миф №5.

После кастрации питомец станет ленивым и толстым Удаление репродуктивных органов влияет на гормональный фон животного. Оно становится более спокойным, но ожирение не наступит, если вы будете контролировать рацион и обеспечивать достаточную активность в течение дня.

— Миф №6. Если кошка не выходит на улицу, её не нужно стерилизовать

Даже если ваша кошка живёт в квартире и не контактирует с другими животными, стерилизация необходима для её здоровья. Гормональные циклы и регулярные течки без спаривания могут привести к проблемам, таким как пиометра (гнойное воспаление матки) или опухоли. Стерилизация снижает эти риски и продлевает жизнь.

— Миф №7. У кастрированных котов и кобелей проблемы с мочеиспусканием

На самом деле кастрация сама по себе не вызывает проблем с мочевыводящей системой. Проблемы могут возникнуть, если питомец имеет неправильный рацион, склонен к ожирению или пьёт недостаточно воды.

Кастрированные животные действительно нуждаются в особом внимании к питанию, но при соблюдении рекомендаций ветеринарного врача они страдают мочекаменной болезнью реже, чем некастрированные сородичи.

Кастрация — это важная операция, которая помогает сохранить здоровье питомцев и улучшить их качество жизни.

Уточнения

Кастра́ция (от лат. castratio от castrare — оскоплять), холоще́ние, оскопле́ние — удаление репродуктивных органов у животных и людей.



