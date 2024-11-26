Какие неприятности и угрозы подстерегают питомца осенью?

2:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Осень — это не только сезон дождей и пасмурной погоды, но и время, когда наши любимые питомцы могут столкнуться с различными неприятностями. Специалисты выделили самые распространенные из них.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка и собака

— Линька — это естественный процесс, который, тем не менее, может доставить неудобства, если за шерстью животного не ухаживать должным образом. Чтобы облегчить процесс линьки, необходимо регулярно вычесывать длинношерстных собак и кошек специальными щетками и расческами, а короткошерстных — протирать мягкой влажной тряпкой.

— Набор лишнего веса — осенью многие собаки и кошки начинают активно накапливать жировые отложения, чтобы сохранить энергию на зиму. Однако, если перекармливать питомца, это может привести к проблемам со здоровьем.

— Блохи — в осенний период активность паразитов значительно возрастает, что может вызывать у животных зуд и приводить к появлению расчесов. Расчесы, в свою очередь, могут стать причиной экземы или дерматита. Чтобы избежать этих неприятных последствий, следует регулярно обрабатывать питомцев специальными средствами.

— Клещи — эта опасность сохраняется до первого снега. Клещи могут переносить опасные заболевания, такие как пироплазмоз. Для защиты питомца необходимо использовать специальные средства.

— Авитаминоз — нехватка витаминов может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Например, недостаток витамина А может привести к апатии, снижению аппетита и остроты зрения. Нехватка витамина В может вызвать нарушения в работе нервной системы и обмене веществ.

— Метеочувствительность — наши питомцы гораздо острее ощущают колебания температуры, влажности и смену времен года.

— Осенние болезни — защитные силы организма животных ослабевают, что делает их более восприимчивыми к вирусным инфекциям. Чтобы защитить питомца, необходима регулярная вакцинация.

— Уличная грязь — она содержит химические вещества, которые могут повредить лапы животных. Это может привести к сухости и трещинам на подушечках лап, воспалению кожи и образованию колтунов.

— Пластиковые окна — если оставить кошку без присмотра в комнате с открытым окном, она может застрять в щели (при вертикальном проветривании) и получить травму или даже выпасть из окна.

Уточнения

Ли́нька — процесс смены и восстановления покровов животных, имеющий разнообразный характер.

