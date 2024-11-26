Как кормить активную собаку? Всем этим хвостам-энерджайзерам нужно особое меню

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У собак, как и у людей может быть разный темперамент. Флегматичный бассет-хаунд, конечно, тоже может игривым и весёлым, но навряд ли разнесёт дом и устроит концерт на разные голоса, как это любят делать хаски.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Хаски

Поэтому категории "активные собаки" обычно относят три подгруппы. Важно помнить, что энергичным питомцам требуется больше калорий, чем их менее активным собратьям того же веса.

1. Высокоэнергичные питомцы — собаки, которые требуют и получают много ежедневных движений. К ним можно отнести хаски и джек-рассел-терьера.

2. Рабочие породы — собаки с высокой выносливостью, выведенные для физических и умственных нагрузок. К таким породам относятся немецкая овчарка и ротвейлер.

3. Спортивные собаки — обладатели отличной физической формы, для которых тренировки являются жизненной необходимостью. К таким породам относятся ирландский сеттер и венгерская выжла.

Всем этим энергичным хвостатым друзьям требуется особое меню. Вот основные требования к собачьему спортпиту:

— Высокий процент легкоусвояемого белка — для быстрого восстановления и роста мышц.

— Правильные углеводы — для энергии и выносливости.

— Полезные жиры (омега-3) — для укрепления сердца. — Добавки для здоровья суставов — глюкозамин и хондроитин.

— Чистая питьевая вода в свободном доступе — для поддержания водного баланса.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



