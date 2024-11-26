Мозг дельфина и человека: неожиданные сходства

1:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мозг афалин по относительной массе и сложности сопоставим с человеческим, что свидетельствует о высоком уровне их когнитивных способностей.

Фото: Wikimedia Commons by CCPapa is licensed under Public domain дельфин

Эти дельфины демонстрируют понимание языка, абстрактных понятий, самосознание, а также умение подражать и решать сложные задачи.

Например, афалины способны интерпретировать указания на предметы и обобщённые понятия, такие как "мяч", понимая их в контексте наборов объектов с похожими характеристиками.

Они могут воспринимать и обрабатывать одновременно зрительные и слуховые сигналы, реагируя даже на абстрактные изображения с точностью, сравнимой с реакцией человека.

Удивительно, что дельфины используют зеркала для распознавания себя, осматривая метки на своих телах, что подтверждает их самосознание.

Они обладают исключительной памятью, могут воспроизводить недавние действия или осознанно выбирать новые, реагируя на команды.

Кроме того, афалины демонстрируют редкую способность к метапознанию — процессу осмысления собственных мыслей, что является признаком высокого уровня интеллекта.

Интересен случай, когда афалина, обученная ходьбе на хвосте в неволе, перенесла этот навык в дикую природу, передав его другим дельфинам.

Также известно, что эти млекопитающие адаптируют своё поведение к условиям: например, используют морские губки для защиты от колючих рыб.

Хотя нельзя утверждать, что интеллект дельфинов равен человеческому, они, безусловно, удивительные создания, ставящие под сомнение наше представление о превосходстве разума человека над животным миром.

Уточнения

Афали́на или большо́й дельфи́н, или бутылконо́сый дельфи́н (лат. Tursiops truncatus), — вид дельфинов, один из трёх видов рода афалин (Tursiops) наряду с индийской афалиной (Tursiops aduncus) и австралийской афалиной (Tursiops australis).

