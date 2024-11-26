Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Интересные особенности шотландских кошек, о которых вы могли не знать
Дьюти-фри — рай для шопоголиков или пустая трата денег? 
Греческие острова стали новым центром для перевалки российской нефти
Музыкальный критик рассказал, как авторы песен передают свои права другим исполнителям
Волонтёр рассказала о жизни бездомных животных в Новосибирске
Как укладывать короткие волосы быстро и стильно
Настанет ли ночь с самым ярким небом за века
В Госдуму внесут проекты об ужесточении наказания за продажу вейпов детям
Экспорт Lada: как российские машины завоевывают мир

Предчувствие или понимание? Кинолог рассказал, как собака знает, когда вернётся хозяин

1:41
Зоосфера

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как собаки могут чувствовать, что хозяин скоро вернется домой, пишет Радио 1.

Золотистый ретривер
Фото: flickr.com by Дирк Фордерштрассе, CC BY 2.0
Золотистый ретривер

По словам специалиста, собаки предчувствуют возвращение хозяина не потому, что они провидцы. У них есть тонкое понимание окружающего мира, благодаря чему они распознают, когда примерно должен вернуться хозяин.

Биологические часы

У собак есть собственные биологические часы, поэтому они могут чутко реагировать на повторяющиеся действия в окружающей среде и тем самым определять время. Питомец буквально сопоставляет свои биологические часы с режимом дня владельца и понимает, когда стоит его ожидать.

Звуки

Собаки имеют чувствительные барабанные перепонки, благодаря чему они различают разные звуки, даже слышат звук шагов в подъезде.

Режим дня

Собаке лучше всего живется, если есть правила, распорядок дня, которые не меняются. Это помогает собаке понимать, когда может вернуться хозяин, она запоминает примерное время возвращения.

"Член семьи, к которому больше всего привязана собака, с кем она проводит много времени, кому доверяет и получает удовольствие от общения, имеет большое преимущество перед другими членами семьи: чаще всего питомец будет ожидать и встречать именно этого человека. Предчувствие, что хозяин вот-вот вернется домой — это не мистика, а всего лишь привычка к определённому распорядку дня, развитый интеллект и биологические часы собаки", — отметил Голубев.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность
Садоводство, цветоводство
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность Аудио 
Какие растения нельзя сажать под виноградом
Садоводство, цветоводство
Какие растения нельзя сажать под виноградом
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Авто
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев Аудио 
Популярное
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу

Телеведущий Леонид Якубович ушёл из студии "Что было дальше?", не дождавшись финала.

Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность
Какие растения нельзя сажать рядом с розами
Сводка с фронта: на Донецком фронте ВС РФ наступают на двадцати участках, новые ракеты от КНДР Дмитрий Плотников У кого главные козыри в борьбе России против Запада? Виктор Пахомов Изреельская долина: место археологических и библейских открытий Игорь Буккер
Дизели, которые стоит выбрать на вторичном рынке
Уникальный способ посадки картофеля, который вам понравится
Почему йоркширский терьер идеален для квартиры
Почему йоркширский терьер идеален для квартиры
Последние материалы
Как укладывать короткие волосы быстро и стильно
Настанет ли ночь с самым ярким небом за века
В Госдуму внесут проекты об ужесточении наказания за продажу вейпов детям
Экспорт Lada: как российские машины завоевывают мир
Сделайте низкокалорийный вариант майонеза своими руками: получится очень вкусно
Ягоды и табак стали любимыми ароматами для дома у россиян
Давим везде. Активность армии России на фронте сейчас на самом высоком уровне за всю спецоперацию
Проверка документов, тест-драйв и другие советы для покупателя
Предчувствие или понимание? Кинолог рассказал, как собака знает, когда вернётся хозяин
Подводная могила 9900 летней женщины раскрывает жестокую историю
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.