Предчувствие или понимание? Кинолог рассказал, как собака знает, когда вернётся хозяин

1:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как собаки могут чувствовать, что хозяин скоро вернется домой, пишет Радио 1.

Фото: flickr.com by Дирк Фордерштрассе, CC BY 2.0 Золотистый ретривер

По словам специалиста, собаки предчувствуют возвращение хозяина не потому, что они провидцы. У них есть тонкое понимание окружающего мира, благодаря чему они распознают, когда примерно должен вернуться хозяин.

Биологические часы

У собак есть собственные биологические часы, поэтому они могут чутко реагировать на повторяющиеся действия в окружающей среде и тем самым определять время. Питомец буквально сопоставляет свои биологические часы с режимом дня владельца и понимает, когда стоит его ожидать.

Звуки

Собаки имеют чувствительные барабанные перепонки, благодаря чему они различают разные звуки, даже слышат звук шагов в подъезде.

Режим дня

Собаке лучше всего живется, если есть правила, распорядок дня, которые не меняются. Это помогает собаке понимать, когда может вернуться хозяин, она запоминает примерное время возвращения.

"Член семьи, к которому больше всего привязана собака, с кем она проводит много времени, кому доверяет и получает удовольствие от общения, имеет большое преимущество перед другими членами семьи: чаще всего питомец будет ожидать и встречать именно этого человека. Предчувствие, что хозяин вот-вот вернется домой — это не мистика, а всего лишь привычка к определённому распорядку дня, развитый интеллект и биологические часы собаки", — отметил Голубев.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



