Предчувствие или понимание? Кинолог рассказал, как собака знает, когда вернётся хозяин

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как собаки могут чувствовать, что хозяин скоро вернется домой, пишет Радио 1.
По словам специалиста, собаки предчувствуют возвращение хозяина не потому, что они провидцы. У них есть тонкое понимание окружающего мира, благодаря чему они распознают, когда примерно должен вернуться хозяин.
У собак есть собственные биологические часы, поэтому они могут чутко реагировать на повторяющиеся действия в окружающей среде и тем самым определять время. Питомец буквально сопоставляет свои биологические часы с режимом дня владельца и понимает, когда стоит его ожидать.
Собаки имеют чувствительные барабанные перепонки, благодаря чему они различают разные звуки, даже слышат звук шагов в подъезде.
Собаке лучше всего живется, если есть правила, распорядок дня, которые не меняются. Это помогает собаке понимать, когда может вернуться хозяин, она запоминает примерное время возвращения.
"Член семьи, к которому больше всего привязана собака, с кем она проводит много времени, кому доверяет и получает удовольствие от общения, имеет большое преимущество перед другими членами семьи: чаще всего питомец будет ожидать и встречать именно этого человека. Предчувствие, что хозяин вот-вот вернется домой — это не мистика, а всего лишь привычка к определённому распорядку дня, развитый интеллект и биологические часы собаки", — отметил Голубев.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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