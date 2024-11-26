Что делать при встрече с диким животным? Соблюдайте эти меры безопасности

1:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Сохраняйте спокойствие

Не паникуйте и не делайте резких движений. Животные могут стать агрессивными, если почувствуют угрозу.

Фото: freepik.com by vladimircech, PDM Медведь в лесу

Держитесь подальше

Держитесь на безопасном расстоянии от животного в зависимости от размера животного.

Не приближайтесь и не провоцируйте

Не подходите слишком близко к животному и не пытайтесь прикоснуться к нему. Уважайте их пространство и позвольте им заниматься своими делами.

Медленно отступите

Если животное начинает приближаться к вам, медленно и спокойно сделайте шаг назад. Не поворачивайтесь спиной к животному и поддерживайте зрительный контакт.

Говорите спокойно

Разговаривайте с животным спокойным и напористым голосом. Это может помочь понять, что вы не представляете угрозы.

Не бегите

У некоторых животных бег может вызвать реакцию погони. Избегайте резких движений или бегства, так как это может спровоцировать их в дальнейшем.

Использование объектов в качестве барьера

Если у вас есть куртка, рюкзак или любой другой предмет, вы можете держать его в качестве барьера между вами и животным. Это может обеспечить некоторую защиту.

Ищите возвышенности

Если вы столкнулись с медведем или подобным животным, попробуйте переместиться на возвышенность или залезть на дерево, если это безопасно и возможно. Многие животные испытывают трудности при подъеме или достижении более высоких мест.

Уточнения

Дикие животные — объекты животного мира, к которым относят животных, естественной средой обитания которых является дикая природа, а также находящиеся в состоянии естественной свободы, содержащиеся в полусвободных условиях или в неволе.



