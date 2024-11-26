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Секрет счастливой собаки: правильный уход за зубами

1:58
Зоосфера

Собаки не могут самостоятельно чистить зубы, и потому задача ухода за их зубами полностью ложится на плечи владельцев.

Собака у ветеринара
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Собака у ветеринара

Хотя регулярная чистка может казаться сложной, она необходима для здоровья питомца и вашего собственного комфорта.

Как сказал один стоматолог: "Чистите только те зубы, которые хотите сохранить" — это правило применимо и к собакам.

Что находится в зубе?

Зубы собак устроены сложнее, чем кажется. Они состоят из нескольких слоёв: самой прочной эмали, твёрдого дентина, мягкой пульпы и цемента, прикрепляющего зубы к челюсти.

Эта структура помогает справляться с нагрузками, но без правильного ухода зубы подвержены болезням.

Зачем чистить зубы собаке?

У собак меняются молочные зубы примерно к 4-5 месяцам, после чего они живут с одним набором зубов всю жизнь. Однако активное исследование мира с помощью рта делает их зубы уязвимыми перед налётом, зубным камнем и бактериями.

Регулярная чистка помогает предотвратить гингивит, заболевания пародонта и даже инфекционные процессы во внутренних органах.

Ветеринары советуют начинать чистить зубы ещё щенкам. Это упрощает прививание привычки и делает процесс проще для обеих сторон.

Как чистить зубы вашей собаке

Для эффективного ухода используйте ферментативную зубную пасту для животных и щётку, подходящую для размеров питомца.

Щётки для пальцев, марля или даже бумажное полотенце тоже подойдут. Чистите зубы под углом 45 градусов, выполняя лёгкие круговые движения.

Если собака противится процедуре, можно использовать альтернативы, например, специальные лакомства для очищения зубов.

Лучше выбирать продукты, одобренные профессиональными организациям.

Уточнения

Чи́стка зубо́в — процедура личной гигиены для очистки поверхности зубов от остатков пищи и мягкого зубного налёта, обычно выполняемая с помощью зубной щётки и зубной пасты. Для очистки межзубных пространств может использоваться зубная нить или/и межзубная щётка.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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