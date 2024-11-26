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Кто такие волфины и почему их считают морским чудом

2:41
Зоосфера

Волфин (или вульфин) — редкий гибрид, появившийся в результате скрещивания ложной косатки (самца) и дельфина-афалины (самки). Название отражает их двойственное происхождение.

Дельфин
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Дельфин

Встречаются они крайне редко, чаще всего в неволе. Эти удивительные существа продолжают интриговать учёных, поражая сочетанием родительских особенностей.

История волфинов

Первый известный детёныш волфина появился на свет в 1981 году в Токийском морском парке, но прожил всего 200 дней. Самая знаменитая представительница — самка по имени Кекаймалу, родившаяся в 1985 году на Гавайях в Sea Life Park.

Она стала первым волфином, которого тщательно изучали. Позже Кекаймалу родила трёх детёнышей, включая знаменитую дочь Кавили Кай.

Особенности гибрида

Волфины сочетают в себе черты обоих родительских видов. Они крупнее дельфинов, но меньше ложных косаток, а их зубы и внешний вид — своеобразный "компромисс".

Например, Кекаймалу достигала длины 3,7 метра и весила около 454 кг, а её зубов было 66 — среднее число между 88 у афалин и 44 у ложных косаток.

Кожа волфинов тёмно-серая, что делает их отличительными, а спинной плавник и голова напоминают дельфиньи.

Жизненный цикл

Как и у дельфинов, волфины рождаются живыми и в течение первых двух лет питаются молоком матери.

Они растут быстрее обычных дельфинов благодаря своей гибридной генетике. Удивительно, но самки волфинов способны размножаться, что редкость для гибридных животных.

Кекаймалу родила нескольких потомков, подтвердив, что гибриды могут передавать свои гены. Продолжительность жизни волфинов близка к родительским видам — до 60 лет в неволе.

Выживание в дикой природе

Волфины крайне редко встречаются в естественной среде. Различия в поведении и образе жизни их родительских видов затрудняют интеграцию волфина в дикой природе. Эти гибриды живут и развиваются преимущественно в неволе, где их изучают морские биологи.

Хотя возможности волфинов к адаптации в океане остаются под вопросом, такие особи, как Кекаймалу и её потомки, демонстрируют, что в контролируемых условиях они могут жить долгой и здоровой жизнью.

Уточнения

Гибри́д (от лат. hibrida, hybrida — «помесь») — организм или клетка, полученные вследствие скрещивания генетически различающихся форм, понятие «гибрид» особенно распространено в ботанике, но применяется и в зоологии. Возможность искусственного получения гибридов впервые предположил немецкий учёный Рудольф Камерариус в 1694 году.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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