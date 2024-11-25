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Как сохранить здоровье собаки в жаркую погоду: советы экспертов

2:34
Зоосфера

Жаркое лето — время заботиться не только о себе, но и о своих питомцах. Собаки тоже могут страдать от жары, особенно если не учитывать их породу и особенности здоровья.

Самец золотистого ретривера.
Фото: flickr.com by Скотт Бекнер, CC BY 2.0
Самец золотистого ретривера.

Знание симптомов теплового удара и методов предотвращения поможет обезопасить ваших четвероногих друзей.

Тепловой удар возникает, когда организм не справляется с избытком тепла. В статье говорится, что тепловой удар — это неспособность организма рассеять тепло при нахождении в жаркой среде или во время интенсивной активности. У собак он может быть смертельным, как и у людей.

"Нормальная температура собаки составляет около 101,5°F (38,6°C). Если этот показатель поднимается выше 102,5°F (39,2°C), это уже опасный уровень, а 104°F (40°C) критическая зона".— объясняет Мария Вербрюгге, клинический преподаватель ветеринарии из Университета Висконсин-Мэдисон. 

Чувства владельца могут стать индикатором состояния питомца. Если человеку на улице жарко и некомфортно, то собаке, вероятнее всего, тоже.

Особенности породы играют важную роль: длинношерстные собаки плохо переносят жару, а плоскомордые породы, такие как мопсы или бульдоги, особенно уязвимы из-за затруднённого дыхания, основного способа охлаждения.

Щенки и активные собаки также в группе риска, так как могут игнорировать усталость во время игр. Важно следить за их состоянием, предоставлять доступ к свежей воде и периодически отдыхать в тени.

Комфортная температура в доме — ещё один важный момент. Если вы уходите из дома в жаркий день, убедитесь, что температура помещения остается стабильной, а собака имеет доступ к свежей воде.

Симптомы теплового удара у собак включают тяжёлое дыхание, которое не проходит после отдыха, слабость конечностей, коллапс, а в тяжёлых случаях — потерю сознания.

Это состояние может нанести вред органам, включая мозг и печень. При появлении таких признаков необходима срочная помощь ветеринара.

Лето приносит радость, но жара создаёт угрозы. Понимание рисков, связанных с тепловым ударом, и знание, как помочь питомцу, могут спасти ему жизнь.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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