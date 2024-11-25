Как сохранить баланс в рационе собаки: советы эксперта

2:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Добавление овощей в рацион — популярный способ укрепить здоровье, но нужно ли это нашим собакам?

Фото: Wikipedia by www.Pixel.la Free Stock Photos, PDM Грустная собака

Некоторые утверждают, что овощи улучшают здоровье питомцев, освежают дыхание и добавляют энергии. Однако мнение экспертов ставит под сомнение такие заявления.

Ричард Хилл, профессор ветеринарного питания из Университета Флориды, объясняет, что, если собака питается полноценным и сбалансированным кормом, овощи ей не нужны.

Современные корма для собак содержат все необходимые питательные вещества в оптимальных пропорциях.

"Хотя сухой корм относится к ультраобработанной пище, он отличается от продуктов для людей, такая еда разработана специально для собак и не содержит вредных излишков сахара и соли". — подчеркивает Хилл

Если давать питомцу слишком много овощей в дополнение к корму, это может нарушить баланс в рационе. Избыток витаминов и минералов вреден даже для собак. Однако овощи можно использовать в качестве лакомства или добавки.

Хилл рекомендует давать овощи в умеренных количествах, а перед употреблением их лучше готовить, чтобы они усваивались легче.

Некоторые овощи, такие как брокколи, морковь или стручковая фасоль, безопасны для собак. Но есть продукты, которых следует избегать, например лук, авокадо и лесные грибы.

Чтобы точно узнать, какие овощи подходят вашему питомцу, лучше обратиться за рекомендациями к специалистам, например, Российскому клубу собаководства.

Для любителей свежих продуктов возможен компромисс. Исследования показывают, что сочетание качественного корма с небольшим количеством овощей может быть полезным, особенно для животных с особенными потребностями.

Главное — не забывать о балансе. Лакомства, включая овощи, не должны превышать 10% от ежедневной калорийности рациона.

Соблюдая это правило, вы можете побаловать собаку полезными овощами, не нарушая её здоровье.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

