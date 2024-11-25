Перегрев у кошек: неожиданные признаки и как с ними справиться

2:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если вы замечали, как ваша кошка уютно разваливается на солнечном подоконнике, это не удивительно — кошки любят тепло.

Фото: commons.wikimedia.org by Томаш Сиеницкий, CC BY 3.0 Кошка пьёт водопроводную воду

Но как их пристрастие к тёплым местам проявляется летом? Нужно ли включать кондиционер, если дома становится жарко?

Вот что важно знать, чтобы ваш пушистый друг чувствовал себя комфортно.

Для здоровой короткошёрстной кошки отсутствие кондиционера в доме на день, скорее всего, не станет проблемой.

"Кошки, в отличие от людей и собак, любят тепло и могут прекрасно себя чувствовать при температуре до 27 °C". — объясняет Мария Вербрюгге, ветеринар из Университета Висконсин-Мэдисон.

Однако для кошек с длинной шерстью или хроническими заболеваниями жара может быть опасной, поскольку их организм хуже справляется с охлаждением.

Это связано с природными особенностями кошек: они эволюционировали, чтобы комфортно существовать в тёплых условиях.

Кошки умеют находить прохладные места в доме, когда это необходимо, и приспосабливаются к окружающей среде.

Например, если вы предпочитаете прохладу, ваш питомец, скорее всего, привыкнет к такой температуре.

Тем не менее, важно учитывать погодные условия. Если жара в регионе становится экстремальной, без кондиционера может быть небезопасно даже для кошек.

В замкнутых помещениях, например в теплице или машине, перегрев возможен даже при относительно мягкой температуре.

Первый признак перегрева — учащённое дыхание. Кошки редко дышат с открытым ртом, поэтому, если заметили такое поведение, сразу помогите питомцу охладиться.

Обеспечьте доступ к свежей воде, которая поможет регулировать температуру тела, и обратите внимание на сигналы дискомфорта, например, если кошка растягивается на полу в поисках прохлады.

Хотя любовь к солнцу — естественная черта кошек, летом важно быть внимательными к их состоянию.

Следите за их поведением и всегда оставляйте доступ к воде, чтобы ваш пушистый друг чувствовал себя защищённым от перегрева.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

