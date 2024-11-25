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Почему рацион кошки нужно менять время от времени? 3 главные причины

1:09
Зоосфера

Сохраняйте интерес

Как и людям, кошкам может надоесть одна и та же еда каждый день. Предлагая различные вкусы и типы еды, вы сохраните интерес кошки к корму.

Сиамский кот
Фото: commons.wikimedia.org by Никита Шиховцов, CC BY-SA 4.0
Сиамский кот

Больше питательных веществ

Во-вторых, это помогает обеспечить поступление питательных веществ. Каждый корм для кошек имеет свой уникальный набор питательных веществ, и, изменив его, вы гарантируете, что ваша кошка получает множество необходимых элементов для хорошего здоровья.

Отсутствие аллергии

В-третьих, это может предотвратить развитие аллергии или чувствительности к определенным ингредиентам у вашей кошки. Когда питомцы постоянно едят одно и то же, их организм может стать чувствительным к этому. Если давать им разные продукты, вероятность этого снижается.

Меняйте питание медленно

Не забывайте вносить изменения медленно, смешивая новый корм со старым. Это поможет вашей кошке адаптироваться без проблем с желудком.

Таким образом, смена питания время от времени не только делает прием пищи интересным, но и поддерживает общее самочувствие.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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