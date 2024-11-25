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Паразиты, зуд или стресс? Почему ваш питомец гоняется за хвостом

2:05
Зоосфера

На первый взгляд собака, гоняющаяся за своим хвостом, выглядит забавно и даже мило. Многие хозяева считают такое поведение проявлением игривости или попыткой питомца выплеснуть энергию. Однако это может быть сигналом серьёзных проблем, на которые стоит обратить внимание.

Лабрадудль
Фото: openverse.org by motleypixel, CC BY 2.0
Лабрадудль

Основные причины такого поведения

Игра или охотничий инстинкт

Действительно, в ряде случаев собака может гоняться за хвостом, чтобы развлечь себя, особенно если ей скучно или не хватает физической активности.

Физический дискомфорт

Иногда причиной странного поведения становится физический дискомфорт. Например, на хвосте может застрять колючка, веточка или другой раздражающий предмет. Хозяину важно тщательно осмотреть шерсть животного и удалить всё лишнее.

Паразиты или кожные заболевания

Если собака испытывает зуд или жжение, вызванные паразитами (например, блохами), или страдает кожным заболеванием, это может проявляться в виде навязчивой погони за хвостом.

Воспаление анальных желёз

Собаки могут гоняться за хвостом из-за воспаления анальных желёз. Это состояние сопровождается сильным дискомфортом, и животное пытается самостоятельно облегчить своё состояние.

Психологические проблемы

Иногда такое поведение указывает на тревожность, стресс или даже обсессивно-компульсивное расстройство. Если собака повторяет действия снова и снова, это повод задуматься.

Что делать

Если ваша собака начала регулярно гоняться за своим хвостом, не стоит игнорировать это поведение:

  • Проверьте хвост и шерсть на наличие раздражающих предметов.
  • Осмотрите питомца на наличие признаков зуда или воспаления.
  • Если поведение сопровождается другими симптомами (вялость, беспокойство, изменение аппетита), обязательно обратитесь к ветеринару.
  • Чем раньше вы обратитесь за помощью, тем проще будет устранить причину.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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