Собака начала подёргиваться во сне: о каких заболеваниях надо задуматься хозяевам

2:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы собак замечают, как их питомцы подергиваются во сне. Это явление часто воспринимается как признак того, что животному что-то снится — возможно, что-то приятное. Однако такие движения имеют и другие, более серьёзные причины, которые могут потребовать внимания. Разберёмся, почему собаки дергаются во сне и нужно ли обращаться к ветеринару.

Фото: unsplash.com by Dominik QN, PDM Собака лежит на полу

Основные причины подергиваний у собак во сне

1. Рост и развитие

Подергивания часто наблюдаются у молодых собак и щенков. Это связано с активным ростом их организма. Решением может стать увеличение времени прогулок и физической активности в течение дня.

2. Тревожность и стрессы

Иногда движения связаны с беспокойством или стрессом, которые собака испытывает наяву. Например, ей могут сниться неприятные события, что провоцирует подергивания.

3. Реакция на внешние звуки

Громкие или резкие звуки, такие как фейерверки, гроза или громкая музыка, могут вызывать реакцию у животного даже во сне. Чувствительность собак к шуму делает их более уязвимыми.

4. Признаки заболеваний

Некоторые болезни могут проявляться через судороги или вздрагивания во сне:

Эпилепсия.

Диабет.

Артрит.

Если подергивания сопровождаются другими настораживающими симптомами (вялость, изменение аппетита, странное поведение), это повод проконсультироваться с ветеринаром.

5. Недостаток активности

Малая подвижность в течение дня может быть ещё одной причиной. Если собака не получает достаточной физической нагрузки, её мышцы могут проявлять активность даже во сне.

Когда обращаться к ветеринару

Если подергивания:

регулярны и интенсивны,

сопровождаются другими симптомами,

не прекращаются даже после смены условий содержания,

стоит показать животное специалисту.

Как помочь питомцу

Увеличьте время активных прогулок.

Создайте комфортные условия для сна: избегайте громких звуков и обеспечьте уютное место.

Следите за рационом и общим состоянием здоровья питомца.

Регулярно посещайте ветеринара для профилактического осмотра.

Подергивания во сне чаще всего не опасны, но внимательное отношение к состоянию собаки поможет избежать возможных проблем.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

