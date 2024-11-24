Почему йоркширский терьер идеален для квартиры

2:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многих людей от идеи завести собаку удерживает страх перед характерным запахом псины. Считается, что есть породы, которые совсем не пахнут. Однако это миф. Запах у собаки зависит не только от породы, но и от ухода за животным.

Фото: commons.wikimedia.org by DodosD, CC BY-SA 3.0 Собака породы мопс

Разберёмся, какие собаки имеют минимальный запах и почему это возможно.

Длинношерстные породы

Собаки с длинной или вьющейся шерстью способны меньше источать запах благодаря структуре их шерсти, которая задерживает неприятные ароматы. Однако такие породы требуют тщательного ухода: регулярного вычёсывания, мытья и стрижки.

Собаки со средней длиной шерсти и без подшерстка

Животные с шерстью средней длины или короткой шерстью без подшерстка обычно не имеют сильного запаха, если их шерсть остаётся сухой. Однако после намокания может появиться специфический аромат.

Жёсткошерстные породы и собаки без шерсти

Собаки с жёсткой шерстью без подшерстка практически не источают запах псины. Это же относится к породам, полностью лишённым шерсти.

Породы с минимальным запахом

Некоторые породы действительно выделяются тем, что их запах практически не ощущается. Среди них:

Йоркширский терьер - почти не пахнет и мало линяет.

- почти не пахнет и мало линяет. Вест-хайленд-уайт-терьер - шерсть задерживает запах.

- шерсть задерживает запах. Американский голый терьер - отсутствие шерсти избавляет от специфического аромата.

- отсутствие шерсти избавляет от специфического аромата. Ши-тцу, мальтийская болонка, бишон-фризе, брюссельский грифон - минимальный запах благодаря особенностям шерсти.

Важность ухода

Независимо от породы, минимальный запах зависит от:

Регулярного купания . Используйте шампуни, подходящие для конкретного типа шерсти.

. Используйте шампуни, подходящие для конкретного типа шерсти. Сбалансированного питания . Неправильный рацион может провоцировать неприятный запах.

. Неправильный рацион может провоцировать неприятный запах. Чистки ушей и зубов . Гигиена помогает избежать дополнительных источников неприятного аромата.

. Гигиена помогает избежать дополнительных источников неприятного аромата. Регулярного вычёсывания. Удаление грязи и старой шерсти снижает запах.

Даже породы с минимальным запахом требуют особенного ухода, чтобы не допустить появления неприятного аромата.

Уточнения

Поро́да соба́к - совокупность внешне подобных друг другу собак (Canis familiaris), обладающих характерными особенностями, которые получены под влиянием человека, путём селекции и поддерживаются человеком, имеющих общее происхождение.



