Почему йоркширский терьер идеален для квартиры

Многих людей от идеи завести собаку удерживает страх перед характерным запахом псины. Считается, что есть породы, которые совсем не пахнут. Однако это миф. Запах у собаки зависит не только от породы, но и от ухода за животным.
Разберёмся, какие собаки имеют минимальный запах и почему это возможно.
Собаки с длинной или вьющейся шерстью способны меньше источать запах благодаря структуре их шерсти, которая задерживает неприятные ароматы. Однако такие породы требуют тщательного ухода: регулярного вычёсывания, мытья и стрижки.
Животные с шерстью средней длины или короткой шерстью без подшерстка обычно не имеют сильного запаха, если их шерсть остаётся сухой. Однако после намокания может появиться специфический аромат.
Собаки с жёсткой шерстью без подшерстка практически не источают запах псины. Это же относится к породам, полностью лишённым шерсти.
Некоторые породы действительно выделяются тем, что их запах практически не ощущается. Среди них:
Независимо от породы, минимальный запах зависит от:
Даже породы с минимальным запахом требуют особенного ухода, чтобы не допустить появления неприятного аромата.
Поро́да соба́к - совокупность внешне подобных друг другу собак (Canis familiaris), обладающих характерными особенностями, которые получены под влиянием человека, путём селекции и поддерживаются человеком, имеющих общее происхождение.
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