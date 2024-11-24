Почему йоркширский терьер идеален для квартиры

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2:24
Зоосфера

Многих людей от идеи завести собаку удерживает страх перед характерным запахом псины. Считается, что есть породы, которые совсем не пахнут. Однако это миф. Запах у собаки зависит не только от породы, но и от ухода за животным.

Собака породы мопс
Фото: commons.wikimedia.org by DodosD, CC BY-SA 3.0
Собака породы мопс

Разберёмся, какие собаки имеют минимальный запах и почему это возможно.

Длинношерстные породы

Собаки с длинной или вьющейся шерстью способны меньше источать запах благодаря структуре их шерсти, которая задерживает неприятные ароматы. Однако такие породы требуют тщательного ухода: регулярного вычёсывания, мытья и стрижки.

Собаки со средней длиной шерсти и без подшерстка

Животные с шерстью средней длины или короткой шерстью без подшерстка обычно не имеют сильного запаха, если их шерсть остаётся сухой. Однако после намокания может появиться специфический аромат.

Жёсткошерстные породы и собаки без шерсти

Собаки с жёсткой шерстью без подшерстка практически не источают запах псины. Это же относится к породам, полностью лишённым шерсти.

Породы с минимальным запахом

Некоторые породы действительно выделяются тем, что их запах практически не ощущается. Среди них:

  • Йоркширский терьер - почти не пахнет и мало линяет.
  • Вест-хайленд-уайт-терьер - шерсть задерживает запах.
  • Американский голый терьер - отсутствие шерсти избавляет от специфического аромата.
  • Ши-тцу, мальтийская болонка, бишон-фризе, брюссельский грифон - минимальный запах благодаря особенностям шерсти.

Важность ухода

Независимо от породы, минимальный запах зависит от:

  • Регулярного купания. Используйте шампуни, подходящие для конкретного типа шерсти.
  • Сбалансированного питания. Неправильный рацион может провоцировать неприятный запах.
  • Чистки ушей и зубов. Гигиена помогает избежать дополнительных источников неприятного аромата.
  • Регулярного вычёсывания. Удаление грязи и старой шерсти снижает запах.

Даже породы с минимальным запахом требуют особенного ухода, чтобы не допустить появления неприятного аромата.

Уточнения

Поро́да соба́к - совокупность внешне подобных друг другу собак (Canis familiaris), обладающих характерными особенностями, которые получены под влиянием человека, путём селекции и поддерживаются человеком, имеющих общее происхождение.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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