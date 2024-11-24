Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные выяснили, о каких заболеваниях может свидетельствовать нервный тик
Назван неожиданный участок кожи, на котором лучше тестировать оттенок тонального крема
Ошибка, которую вы делаете при варке картофеля, и как её исправить
Простая кнопка продлит жизнь двигателю вашего автомобиля
Секреты ухода за спатифиллумом: создайте идеальные условия для цветения
ФОСТ предлагает налоговые льготы для женщин в онлайн-торговле
Советские котлеты — рецепт, который станет вашим любимым
Откройте для себя невероятные преимущества боярышников для вашего участка
Как медведи на Ямале переживают изменение климата

Кто здоровее: породистые собаки или дворняжки

2:09
Зоосфера

Существует распространённое мнение, что беспородные собаки обладают более крепким здоровьем, чем породистые. Однако кинологи называют это заблуждением, которое не имеет научного обоснования.

Собака
Фото: commons.wikimedia.org by Basile Morin, CC BY-SA 4.0
Собака

Популярный миф

Многие считают, что дворняжки выживают благодаря естественному отбору: слабые и больные щенки погибают, а сильные продолжают жить. В то же время породистые собаки, по мнению сторонников этой теории, часто имеют проблемы со здоровьем из-за особенностей селекции.

Однако эксперты утверждают, что здоровье породистых собак исследуется гораздо тщательнее. Заводчики проводят строгую селекцию, исключая из разведения животных с дефектами или заболеваниями. Благодаря этому можно утверждать, что породистые собаки имеют не меньше шансов на здоровую жизнь, чем их беспородные сородичи.

От чего действительно зависит здоровье собаки

Крепкое здоровье собаки определяется сразу несколькими факторами:

  • Генетика и наследственность. Наследственные заболевания могут передаваться как у породистых, так и у беспородных животных.
  • Условия содержания. Чистота, правильный уход и комфортное место для сна играют важную роль.
  • Сбалансированное питание. Качественная пища помогает поддерживать здоровье и иммунитет.
  • Условия жизни и физическая активность. Регулярные прогулки и физические нагрузки необходимы для поддержания общего тонуса.
  • Состояние здоровья матери во время беременности. Здоровье щенков напрямую связано с состоянием их матери.
  • Регулярные осмотры у ветеринара. Профилактика заболеваний важна для долгой и здоровой жизни питомца.

Вывод

Беспородные собаки не обладают универсальным "крепким здоровьем" только из-за своей природы. Правильный уход, питание, генетика и забота — вот ключевые факторы, влияющие на состояние здоровья любого питомца, независимо от его породы.

Уточнения

Поро́да соба́к - совокупность внешне подобных друг другу собак (Canis familiaris), обладающих характерными особенностями, которые получены под влиянием человека, путём селекции и поддерживаются человеком, имеющих общее происхождение.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Николай Цискаридзе напомнил, за чей счёт содержатся государственные театры
Российский шоу-бизнес
Николай Цискаридзе напомнил, за чей счёт содержатся государственные театры Аудио 
Как правильно эксплуатировать двигатель без лишнего износа
Авто
Как правильно эксплуатировать двигатель без лишнего износа Аудио 
Популярное
Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем

Нежный слоёный салат с курицей, помидорами и сыром станет главным украшением вашего стола. Простота приготовления и изысканный вкус гарантированы.

Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году
На каких оборотах лучше эксплуатировать двигатель
Сделать тонкие или ослабленные волосы плотнее и объёмнее поможет обратное мытьё
Самолёт Ту-214. Российский среднемагистральный лайнер впервые поднялся в воздух! Дмитрий Плотников Кончина Чёрной Бороды ознаменовала конец пиратства Карибского моря Игорь Буккер Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова
Прохор Шаляпин с новой возлюбленной выбрали урну для праха
Эксперты выбрали лучшие томаты для урожайного сезона
Дмитрий Нагиев намекнул, с кем не готов работать на съёмочной площадке
Дмитрий Нагиев намекнул, с кем не готов работать на съёмочной площадке
Последние материалы
Советские котлеты — рецепт, который станет вашим любимым
Откройте для себя невероятные преимущества боярышников для вашего участка
Как медведи на Ямале переживают изменение климата
Важно не столько вылечиться, сколько научиться жить со своими болезнями
Как сделать однокомнатную квартиру уютной и просторной: простые советы
Добавьте цвета и настроения — замените чёрную тушь для ресниц на цветную зимой 2024-25
Учёные раскрыли, какой продукт уменьшает риск возникновения деменции
Максим Дунаевский вспомнил, как проснулся знаменитым
Концепция all inclusive негативно влияет на экономику Турции
Ваши ножки всех мужчин сведут с ума после этих упражнений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.