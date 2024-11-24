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Почему собакам нельзя есть кошачий корм: правда, о которой не говорят

2:20
Зоосфера

Корма для домашних животных различаются не только брендами, но и составом, который учитывает особенности их организма. Владельцам кошек и собак важно помнить, что рацион их питомцев существенно отличается, и каждый вид животного нуждается в специализированной пище.

Собака
Фото: freepik.com by wirestock, PDM
Собака

Если собака случайно съест кошачий корм, это не нанесёт большого вреда, однако постоянное употребление такого рациона может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Основные отличия в составе кормов

Содержание белка

Кошачий корм содержит в 1,5-2 раза больше белка, чем собачий. Такой избыток белка может стать причиной проблем с печенью у собак.

Растительные компоненты

Кошки практически не нуждаются в овощах и растительности, в то время как собачий рацион включает растительные ингредиенты для нормального функционирования организма.

Витамины и минералы

Кошачий корм содержит больше витаминов A и E, фосфора, йода и таурина. У собак такие концентрации могут вызвать гипервитаминоз, проблемы с сердцем и желудочно-кишечным трактом.

Натрий и калий

Собакам требуется больше натрия и калия, чем содержится в кошачьем корме. Недостаток этих элементов может нарушить работу их внутренних органов.

Баланс жиров, белков и углеводов

Различия в соотношении питательных веществ могут привести к нарушению работы печени и других органов.

Чем опасно употребление кошачьего корма для собак

Регулярное потребление кошачьего корма собаками может вызвать:

  • Проблемы с пищеварением, сердцем и внутренними органами.
  • Неприятный запах из пасти.
  • Ухудшение состояния шерсти.
  • Ослабление зрения.
  • Понижение активности животного.

Как защитить питомца

  • Храните кошачий корм в недоступном для собаки месте.
  • Следите за рационом каждого питомца.
  • Подбирайте качественный корм, подходящий для вида и возраста животного.
  • Здоровье домашних животных напрямую зависит от правильного питания.
  • Убедитесь, что каждый питомец получает именно то, что ему нужно.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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