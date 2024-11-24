Почему собакам нельзя есть кошачий корм: правда, о которой не говорят

Корма для домашних животных различаются не только брендами, но и составом, который учитывает особенности их организма. Владельцам кошек и собак важно помнить, что рацион их питомцев существенно отличается, и каждый вид животного нуждается в специализированной пище.
Если собака случайно съест кошачий корм, это не нанесёт большого вреда, однако постоянное употребление такого рациона может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.
Содержание белка
Кошачий корм содержит в 1,5-2 раза больше белка, чем собачий. Такой избыток белка может стать причиной проблем с печенью у собак.
Растительные компоненты
Кошки практически не нуждаются в овощах и растительности, в то время как собачий рацион включает растительные ингредиенты для нормального функционирования организма.
Витамины и минералы
Кошачий корм содержит больше витаминов A и E, фосфора, йода и таурина. У собак такие концентрации могут вызвать гипервитаминоз, проблемы с сердцем и желудочно-кишечным трактом.
Натрий и калий
Собакам требуется больше натрия и калия, чем содержится в кошачьем корме. Недостаток этих элементов может нарушить работу их внутренних органов.
Баланс жиров, белков и углеводов
Различия в соотношении питательных веществ могут привести к нарушению работы печени и других органов.
Регулярное потребление кошачьего корма собаками может вызвать:
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Нежный слоёный салат с курицей, помидорами и сыром станет главным украшением вашего стола. Простота приготовления и изысканный вкус гарантированы.