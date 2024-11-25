Чтобы у попугаев не было проблем, за ними нужно ухаживать именно так

Попугаи нуждаются в сбалансированном питании, поэтому не кормите их только одним видом пищи и не давайте им нездоровых закусок.
Попугаям нужна чистая и просторная клетка с игрушками и насестами, чтобы они развлекались и были активны. Не оставляйте их в тесноте или грязном помещении.
Убедитесь, что у вашего попугая всегда есть доступ к чистой воде для питья и купания. Не позволяйте миске с водой оставаться пустой или грязной.
Попугаи — социальные существа и нуждаются во взаимодействии и общении. Не оставляйте их одних на длительное время без какой-либо стимуляции или социализации.
Держите попугая подальше от токсичных испарений, химикатов и растений, которые могут быть опасны для его здоровья. Не подвергайте их воздействию вредных веществ или небезопасных условий.
Попугаи — умные животные и нуждаются в умственной стимуляции, чтобы предотвратить скуку. Обеспечьте их игрушками, головоломками и занятиями, чтобы занять их ум.
Попугаи лучше реагируют на положительное подкрепление и щадящие методы дрессировки. Избегайте криков или применения физической силы, так как это может вызвать стресс и страх.
Попугаеобра́зные (лат. Psittaciformes) — отряд птиц из инфракласса новонёбных. Отряд состоит примерно из 398 видов, принадлежащих к 92 родам. Известны с миоцена.
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