Чтобы у попугаев не было проблем, за ними нужно ухаживать именно так

1:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Не игнорируйте их потребность в правильном питании

Попугаи нуждаются в сбалансированном питании, поэтому не кормите их только одним видом пищи и не давайте им нездоровых закусок.

Фото: Wikipedia by Josh Berglund, CC BY 2.0 Волнистый попугай

Не пренебрегайте клеткой

Попугаям нужна чистая и просторная клетка с игрушками и насестами, чтобы они развлекались и были активны. Не оставляйте их в тесноте или грязном помещении.

Не забудьте взять с собой свежую воду

Убедитесь, что у вашего попугая всегда есть доступ к чистой воде для питья и купания. Не позволяйте миске с водой оставаться пустой или грязной.

Не изолируйте

Попугаи — социальные существа и нуждаются во взаимодействии и общении. Не оставляйте их одних на длительное время без какой-либо стимуляции или социализации.

Избегайте воздействия на них вредных веществ

Держите попугая подальше от токсичных испарений, химикатов и растений, которые могут быть опасны для его здоровья. Не подвергайте их воздействию вредных веществ или небезопасных условий.

Не игнорируйте их потребность в умственной стимуляции

Попугаи — умные животные и нуждаются в умственной стимуляции, чтобы предотвратить скуку. Обеспечьте их игрушками, головоломками и занятиями, чтобы занять их ум.

Не кричите и не применяйте суровые наказания

Попугаи лучше реагируют на положительное подкрепление и щадящие методы дрессировки. Избегайте криков или применения физической силы, так как это может вызвать стресс и страх.

Уточнения

Попугаеобра́зные (лат. Psittaciformes) — отряд птиц из инфракласса новонёбных. Отряд состоит примерно из 398 видов, принадлежащих к 92 родам. Известны с миоцена.



