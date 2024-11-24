Как дрессировать собаку, чтобы она стала сторожевой? Следуйте этим советам

2:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Начните с базовой тренировки на послушание

Прежде чем обучать собаку охране, убедитесь, что у нее есть прочная основа в основных командах, таких как "сидеть", "стоять" и "приходи". Это делает вас лидером и помогает питомцу понять ваши инструкции.

Фото: flickr.com by Scott Beckner, CC BY 2.0 Собака породы ретривер

Социализируйте свою собаку

Знакомьте свою собаку с разными людьми, животными и окружающей средой с раннего возраста. Это помогает им чувствовать себя комфортно и уверенно в различных ситуациях, что важно для эффективной охраны.

Определение команды для охраны

Выберите конкретную команду, например "охрана" или "смотреть", которую вы будете постоянно использовать, когда захотите, чтобы ваша собака начала охранять. Используйте твердый, но спокойный тон при подаче команды.

Введение целевой области

Назначьте определенную территорию, например, передний двор или вход, в качестве целевой зоны для охраны вашей собаки. Постепенно знакомьте собаку с этой областью во время тренировок.

Вознаграждайте бдительность и лай

Когда ваша собака заметит, что кто-то приближается к целевой зоне, похвалите ее и дайте лакомство, чтобы усилить ее бдительность.

Поощряйте их лаять или рычать, чтобы подать сигнал потенциальным злоумышленникам, но избегайте чрезмерного лая.

Отработка контролируемых сценариев

Заручитесь помощью друга или члена семьи, чтобы он выступал в роли "незнакомца". Когда собака находится на поводке, попросите ее приблизиться к целевому участку. Используйте команду, чтобы подать собаке сигнал о необходимости насторожиться и вознаградить ее за любые соответствующие ответы.

Постепенно увеличивайте сложность

Со временем постепенно увеличивайте сложность обучающих сценариев. Пусть "незнакомцы" подходят с разных сторон или в разное время, чтобы смоделировать реальные жизненные ситуации.

Уточнения

Дрессиро́вка живо́тных (от фр. dresser «выправлять; обучать») — комплекс обучающих действий над животными, предпринимаемых для выработки и закрепления различных условных рефлексов, умений и навыков.



