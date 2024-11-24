Узнайте, как самая большая рыба планеты стала символом доброты в океане

1:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Рыбы — это удивительные существа, обитающие в водной среде. Они дышат кислородом через жабры, а их строение тела и способности удивляют даже учёных.

Фото: commons.wikimedia.org by KKPCW, CC BY-SA 4.0 Глубоководная рыба

Одни виды чистят океан, другие парят над водой, как птицы. Рыбы бывают невероятно маленькими и настолько огромными, что сопоставимы с размерами судов.

Рассмотрим самые удивительные факты о них.

Самая распространённая рыба

Самая популярная рыба в океане — не тунец или камбала, а малоизвестный щетинорыл. Эти маленькие создания живут на глубине 200–450 метров. Их тела длиной до 7,6 см оборудованы фотофорами — светящимися органами, позволяющими скрываться от хищников.

Самая большая рыба: гигант с добрым характером

Китовая акула — настоящий великан океанов, достигающий 20 метров в длину и веса до 40 тонн. Несмотря на внушительные размеры, эта рыба питается только планктоном и мелкой рыбой, а к людям относится спокойно, позволяя пловцам держаться за её спину.

Самая маленькая рыба

Самец рыбы-удильщика признан самой маленькой рыбой. Его длина всего 6,2 мм. Этот паразит живёт, прикрепляясь к самке, которая выполняет все жизненные функции.

Рыбные вкусы: рецепторы от головы до хвоста

У рыб вкусовые рецепторы находятся не только во рту, но и на плавниках, хвосте, а у сомов — по всему телу. Это позволяет чувствовать вкус ещё до попадания пищи в рот.

Уникальная способность плавания

Не все рыбы могут двигаться назад, но балисты и электрические угри освоили эту способность. Они изгибают свои тела или спинные и анальные плавники, чтобы менять направление.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом. В мире известно 35 768 видов рыб (по состоянию на 2020 год. В России обитает около 3000 видов, в том числе в пресных водах встречается более 280 видов. Изучению рыб посвящён раздел зоологии — ихтиология.

